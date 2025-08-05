İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yumruk yumruğa kavga! Harry Meghan Markle yüzünden amcasına vurdu | İlk açıklama geldi

Gazeteci Andrew Lownie'nin "York Hanedanı'nın Yükselişi ve Çöküşü" başlıklı yeni kitabı İngiliz Kraliyet Ailesi'ni karıştırdı. Prens Andrew 'un sapkınlığı ile ilgili iddiaların ardından yeni gündem Andrew ile Sussex Dükü Harry'nin kavgası.

Kraliyet yazarı, Andrew'un eski oyuncuyu "fırsatçı" olarak nitelendirdiğini iddia etti.

Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson hakkında kitap yazan Lownie, Harry'nin amcasının, Meghan Markle hakkında bir yorum yapmasının ardından sakinliğini kaybettiğini iddia etti.

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40 yaşındaki Sussex Dükü'nün, on yıldan uzun bir süre önce yaşanan "hararetli bir tartışmanın" ardından Andrew'un burnuna yumruk attığı iddia ediliyor.

Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle, Takvim Fotoğraf Arşivi

Invictus Games'in kurucusunun temsilcisi, The Post'a iddia edilen tartışmayla ilgili olarak "Prens Harry ile Prens Andrew arasında hiçbir zaman fiziksel bir kavga yaşanmadığını ve Prens Andrew'un Sussex Düşesi hakkında iddia edildiği gibi Prens Harry'ye hiçbir zaman yorum yapmadığını teyit edebilirim." dedi.

AMCASININ BURNUNU KANATTI

Kitapta ayrıca "yumruklar atıldığı" ve Kraliyet Locası'nda kalmak için yıllardır verdiği mücadeleyi yakın zamanda kazanan Andrew'un, kavgadan burnu kanayarak çıktığı iddia edildi.