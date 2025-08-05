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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yumruk yumruğa kavga! Harry Meghan Markle yüzünden amcasına vurdu | İlk açıklama geldi

Gazeteci Andrew Lownie'nin son kitabı, İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Prens Harry’nin, Meghan Markle hakkında yapılan bir yorumun ardından amcası Prens Andrew’un burnuna yumruk attığı iddia edildi. Kraliyet cephesi iddiaları yalanlasa da kitaptaki detaylar gündemi sarstı.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yumruk yumruğa kavga! Harry Meghan Markle yüzünden amcasına vurdu | İlk açıklama geldi

Gazeteci Andrew Lownie'nin "York Hanedanı'nın Yükselişi ve Çöküşü" başlıklı yeni kitabı İngiliz Kraliyet Ailesi'ni karıştırdı. Prens Andrew'un sapkınlığı ile ilgili iddiaların ardından yeni gündem Andrew ile Sussex Dükü Harry'nin kavgası.

Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle, Takvim Fotoğraf ArşiviSussex Dükü Harry ve Meghan Markle, Takvim Fotoğraf Arşivi

HARRY VE ANDREW ARASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

40 yaşındaki Sussex Dükü'nün, on yıldan uzun bir süre önce yaşanan "hararetli bir tartışmanın" ardından Andrew'un burnuna yumruk attığı iddia ediliyor.

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MEGHAN MARKLE HAKKINDAKİ SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson hakkında kitap yazan Lownie, Harry'nin amcasının, Meghan Markle hakkında bir yorum yapmasının ardından sakinliğini kaybettiğini iddia etti.

Kraliyet yazarı, Andrew'un eski oyuncuyu "fırsatçı" olarak nitelendirdiğini iddia etti.

Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle, Takvim Fotoğraf ArşiviSussex Dükü Harry ve Meghan Markle, Takvim Fotoğraf Arşivi

Invictus Games'in kurucusunun temsilcisi, The Post'a iddia edilen tartışmayla ilgili olarak "Prens Harry ile Prens Andrew arasında hiçbir zaman fiziksel bir kavga yaşanmadığını ve Prens Andrew'un Sussex Düşesi hakkında iddia edildiği gibi Prens Harry'ye hiçbir zaman yorum yapmadığını teyit edebilirim." dedi.

AMCASININ BURNUNU KANATTI

Kitapta ayrıca "yumruklar atıldığı" ve Kraliyet Locası'nda kalmak için yıllardır verdiği mücadeleyi yakın zamanda kazanan Andrew'un, kavgadan burnu kanayarak çıktığı iddia edildi.

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