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Gazze'de 61 bin 20 şehit! İsrail saldırılara devam ediyor: 24 günde 87 Filistinli daha öldü

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini aştı. İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 94'ü çocuk olmak üzere 188'e yükseldiği belirtildi.

Giriş Tarihi:
Gazze'de 61 bin 20 şehit! İsrail saldırılara devam ediyor: 24 günde 87 Filistinli daha öldü

İsrail Gazze'de Filisinli sivilleri katletmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 61 bin 20'ye ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze, AAGazze, AA

24 SAATTE 87 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 ölü ve 644 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 519 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 38 bin 630 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında yardım almak için bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1568 kişi öldürüldü, 11 bin 230 kişi yaralandı.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 94'ü çocuk olmak üzere 188'e yükseldiği belirtildi.

Gazze, AAGazze, AA

GAZZE'DE 61 BİN 20 ŞEHİT

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 20'ye, yaralıların sayısının 150 bin 671'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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