İngiliz gazetesi “Trump Zelenskiy’nin başına silah dayadı” dedi! Maden anlaşmasında kritik detay

Ukrayna Savaşı'nda ateşkes görüşmeleri devam ederken aylardır ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i görevden almaya çalıştığı yönünde kulis bilgileri konuşuluyor. Son olarak İngiliz The Telegraph, Trump'ın Zelenskiy'den istediği tazminat bilgilerini paylaştı ve "Zelenskiy'in başına silah dayadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

"TRUMP ZELENSKİY'NİN BAŞINA SİLAH DAYADI"

Trump, Ukrayna'nın petrol, doğal gaz, hidrokarbon kaynaklarının yanı sıra mimeral ve metal altyapısında da hak iddia ediyor. The Telegraph'ın ulaştığını söylediği "maden anlaşmasının" son versiyonu ise kendi ifadeleri ise "modern diplomasi ve devlet ilişkilerinin tarihinde eşi benzeri görüşmemiş bir gelişme". The Telegraph, Trump'ın Zelenskiy'den istediği tazminat bilgilerini paylaştı ve "Zelenskiy'in başına silah dayadı" dedi.

The Telegraph, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

UZMANLARDAN TEPKİ: BU BİR KAMULAŞTIRMA BELGESİ

Atlantic Council'da enerji hukuku uzmanı olan Alan Riley, "Bu bir kamulaştırma belgesi. Hiçbir garanti yok, hiçbir savunma maddesi yok, ABD hiçbir şey ortaya koymuyor. Amerikalılar çekip gidebilir, Ukraynalılar gidemez. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." ifadelerini kullandı.

RUSYA-ABD GÖRÜŞMELERİNE DİKKAT!

The Telegraph ise metnin Trump'ın başlıca amacının Ukrayna'yı ABD'nin petrol, doğal gaz ve kaynak endüstrilerinin bir eyaleti yapmak olduğunu belirtirken bunun ABD ile Rusya arasındaki kapsamlı bir enerji ortaklığı için yürütülen paralel görüşmelerle de örtüştüğüne dikkat çekiyor. Bu görüşmelerde Batı Sibirya gazının Avrupa'ya büyük hacimlerde akışının yeniden sağlanması ve ABD'li şirketler ile Trump yanlısı finansörlerin bu işten önemli bir pay alması planlanıyor. Yeniden canlandırılan doğalgaz ticareti Ukrayna şebekesinden, daha sonra da sabote edilen Kuzey Akım boru hatlarının tekrar faaliyete geçmesiyle Baltık üzerinden gerçekleştirilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

YENİ TASLAĞIN BİLİNMEYEN MADDELERİ

The Telegraph'a göre yeni taslakta, ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu'nun Ukrayna'nın "kritik minerallerini veya diğer minerallerini, petrolünü, doğal gazını, yakıtlarını veya diğer hidrokarbonlarını ve diğer çıkarılabilir malzemelerini" kontrol edeceği belirtiliyor.

HEPSİNİ ABD KONTROL EDECEK

Belgelere göre ABD, doğal kaynaklara bağlı altyapıyı "yollar, demiryolları, boru hatları ve diğer ulaşım varlıkları; limanlar, terminaller ve diğer lojistik tesisleri ve rafineriler, işleme tesisleri, doğal gaz sıvılaştırma ve/veya yeniden gazlaştırma tesisleri ve benzeri varlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere" kontrol edecek.

Yeni fonun beş yönetim kurulu üyesinden üçü ABD tarafından seçilecek. "A" hisseleri ve altın hisseleri olacak. Ukrayna ABD'ye olan en az 100 milyar dolarlık savaş borcunu ödeyene kadar tüm telif haklarını Amerika alacak, %4 faiz eklenecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD İSTEDİĞİNİ VETO EDEBİLİR

Ukrayna'nın sadece "B" hissesi var ancak borçları ödendiğinde telif haklarının %50'sini alacak. Fon Delaware'de kayıtlı fakat New York yargı yetkisi altında olacak. ABD, tüm projelerde ilk reddetme hakkına sahip olacak. Çalışma saatleri içinde istediği zaman herhangi bir Ukrayna bakanlığı veya kurumunun defterlerini ve hesaplarını inceleme yetkisine sahip olacak.

ABD, Ukrayna kaynaklarının diğer ülkelere satışını veto edebilir; bu da Çin'e nadir toprak elementi satışını yasaklamak anlamına gelebilir ancak aynı zamanda Avrupa'ya satışları da kısıtlayabilir.