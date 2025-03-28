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Son dakika: Lübnan'da ateşkesten bu yana ilk saldırı! İsrail Beyrut'u vurdu

İsrail, Kasım ayında Hizbullah'la yaptıkları anlaşmadan bu yana ilk kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı. Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 15:01 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 15:32
Son dakika: Lübnan’da ateşkesten bu yana ilk saldırı! İsrail Beyrut’u vurdu

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İsrail, 27 Kasım'da Hizbullah'la yapılan ateşkes anlaşmasından bu yana ilk kez Beyrut'u bombaladı.

İsrail'de Beyrut'a bombardıman, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail'de Beyrut'a bombardıman, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL'DEN BEYRUT'A BOMBARDIMAN

İsrail ordusu duyurduğu tehditlerin ardından, başkent Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

İsrail Lübnan'la ateşkesten sonra ilk defa Beyrut'u bombaladı

Beyrut'un birçok bölgesinde duyulan saldırıya maruz kalan binadan dumanların yükseldiği görüldü. Saldırı sonucu Hades Mahallesi'ndeki bina yerle bir oldu.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılar, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu. İsrail insansız hava araçları (İHA) da savaş uçaklarının bombardımanı öncesinde aynı bölgeyi 3 saldırıyla hedef almıştı.

İsrail'de Beyrut'a bombardıman, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail'de Beyrut'a bombardıman, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ORDU SÖZCÜSÜ TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacaklarını söyleyerek bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.

İsrail'de Beyrut'a bombardıman, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail'de Beyrut'a bombardıman, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan'ın başkenti en son iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te bombalanmıştı.

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