Gösteri uçağı törende manevra yaparken yere çakıldı

Avustralya'da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı.
GÖSTERİ UÇUŞUNDA YERE ÇAKILDI
Victoria Avalon Hava Gösterisi'nde Sky Aces Formation Akrobasi Takımı üyelerinden biri dairesel manevra yaparken yere çakıldı.
Korkunç görüntülerde, uçağın rutin gösterinin bir parçası olarak havada birden fazla dönüş yaptığı sonra da düştüğü görülüyor.
Kazanın ardından gösteriyi izlemeye gelen seyirciler dehşete düştü.
PİLOTUN MUCİZESİ
Uçuş sırasında kontrolü kaybeden pilotun ise mucizevi bir şekilde hayatta kaldığı belirtildi. Pilot sağ kurtulmayı başarsa da ağır yaralı olduğu bildirildi.
Kazanın ardından hava gösterisi iptal edildi veya günün geri kalanında da tüm gösteriler askıya alındı.