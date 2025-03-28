SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gösteri uçağı törende manevra yaparken yere çakıldı

Avustralya’da bir gösteri uçağı törende manevra yaparken yere çakıldı. Kazanın ardından seyirciler dehşete düşerken pilotun mucizevi bir şekilde uçaktan sağ kurtulduğu fakat ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İşte o anlar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 12:45 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 13:42
Gösteri uçağı törende manevra yaparken yere çakıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avustralya'da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı.

Avustralya'da gösteri uçağı düştü! O anlar kamerada!

Avustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAvustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GÖSTERİ UÇUŞUNDA YERE ÇAKILDI

Victoria Avalon Hava Gösterisi'nde Sky Aces Formation Akrobasi Takımı üyelerinden biri dairesel manevra yaparken yere çakıldı.

Avustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAvustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Korkunç görüntülerde, uçağın rutin gösterinin bir parçası olarak havada birden fazla dönüş yaptığı sonra da düştüğü görülüyor.

Avustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAvustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Kazanın ardından gösteriyi izlemeye gelen seyirciler dehşete düştü.

Avustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAvustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PİLOTUN MUCİZESİ

Uçuş sırasında kontrolü kaybeden pilotun ise mucizevi bir şekilde hayatta kaldığı belirtildi. Pilot sağ kurtulmayı başarsa da ağır yaralı olduğu bildirildi.

Kazanın ardından hava gösterisi iptal edildi veya günün geri kalanında da tüm gösteriler askıya alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu New York Times’a beni niye sattınız yazısı: Türkiye’yi şikayet etti! ABD ve Batı’ya baskı yapın çağrısı
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Türkiye kalıcı barış için hazır | Suriye teklifi
Casper
CHP’nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel - Mansur Yavaş savaşı mı?
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi: Bangkok’ta yıkım var
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etmiş: Parayla iş bitiriyorlar
Borsa İstanbul
Mourinho’dan sürpriz ilk 11! O yıldız Bodrum’da yok
20 milyon kişi yola çıkacak! Bilet satışları patladı! Bakan Uraloğlu’ndan ek sefer açıklaması
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Galatasaray’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni gelişme! Gökhan Taşkapan ifadesinde açık açık itiraf etti: Özgür Karabat da işin içinde
Trump Zelenskiy’i göndermek istiyor! Putin de seçim ve geçici yönetim dedi | Yerine kim geçecek? ABD’nin B planı çoktan hazır
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında kimler firari? İşte o liste
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan önemli açıklama: Türkiye ile işbirliği içinde olmak istiyoruz
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor