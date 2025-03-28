Gösteri uçağı törende manevra yaparken yere çakıldı

Avustralya'da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı.

Avustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GÖSTERİ UÇUŞUNDA YERE ÇAKILDI

Victoria Avalon Hava Gösterisi'nde Sky Aces Formation Akrobasi Takımı üyelerinden biri dairesel manevra yaparken yere çakıldı.

Avustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Korkunç görüntülerde, uçağın rutin gösterinin bir parçası olarak havada birden fazla dönüş yaptığı sonra da düştüğü görülüyor.

Avustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Kazanın ardından gösteriyi izlemeye gelen seyirciler dehşete düştü.

Avustralya’da bir gösteri uçuşu sırasında manevra yapan uçak yere çakıldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PİLOTUN MUCİZESİ

Uçuş sırasında kontrolü kaybeden pilotun ise mucizevi bir şekilde hayatta kaldığı belirtildi. Pilot sağ kurtulmayı başarsa da ağır yaralı olduğu bildirildi.

Kazanın ardından hava gösterisi iptal edildi veya günün geri kalanında da tüm gösteriler askıya alındı.