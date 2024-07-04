İran yeniden sandık başına gidiyor! Gözler Pezeşkiyan ile Celili’de: İkinci turu kim kazanacak?

İran , 28 Haziran'da yapılan ilk tur seçimin ardından cumhurbaşkanını belirlemek üzere yeniden sandığa gidiyor. 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu yarın yapılacak.

İLK TURDA SONUÇ BELİRLENEMEDİ

4 adaydan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Celili, ikinci tura kaldı. Tahran eyaleti genelinde önceki seçime göre katılım oranı artsa da ilk turda ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 40 oldu. Bu oran dolayısıyla ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi olan birinci turda, Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38,6 oldu.

Bu sonuçla ülke tarihinde cumhurbaşkanı seçimi ikinci kez ikinci tura kalmış oldu.

62 MİLYON SEÇMEN 59 BİN MERKEZ

Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip İran'da, yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Mevcut seçim kanununa göre, seçmenlerin oy verme tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Buna göre, 6 Haziran 2006 ve öncesinde doğanlar, oy kullanma hakkına sahip.

Oy kullanma işlemi yarın yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 18.00'de sona erecek. Bu süre ihtiyaç halinde İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezinin kararıyla 24.00'a kadar uzatılabilecek.

Seçimin ilk tur sonuçları, politik yelpazenin iki uç noktasında yer alan ve ülkenin idaresi konusunda büyük oranda farklı görüşlere sahip iki ismi ikinci tura taşıdı.

İran'da halkın en önemli gündemi ekonomi olduğu gibi adaylar da münazaralarda ve seçim kampanyalarında ekonomiyi önceleyen vaatler verdi.

Pezeşkiyan, seçim kampanyalarında ve münazaralarda açılımları savunan söylemler geliştirirken buna karşılık Celili, daha çok mevcut durumu sürdürme niyetinde olduğu izlenimini verdi.

Reformistlerin tek adayı Pezeşkiyan, kampanyalarında ekonomik sorunlarda yaptırımların ve bundan kaynaklı olarak dünya ile etkileşim eksikliğinin olumsuz etkilerini dile getirdi.