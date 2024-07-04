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Putin'den Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'a özel teşekkür: "Bu anlaşmalar hala masada"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da hazırlanan anlaşmaların, Ukrayna ile müzakerelerin sürdürülmesi için temel olabileceğini belirterek, "Rusya, müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedi ve şimdi de müzakereleri sürdürmeye hazır." dedi. Rusya'nın müzakereler için hazır olduğunu ifade eden Putin, "Ukrayna tarafı müzakerelerden vazgeçti ve bunu Londra ile Washington'un talimatı üzerine halka açık şekilde yaptı. Bunu Ukrayna yetkilileri açık açık söylüyor." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 17:11 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 17:23
Putin’den Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde Başkan Erdoğan’a özel teşekkür: Bu anlaşmalar hala masada

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, ŞİÖ ülkeleri arasında enerji, altyapı, gıda, teknoloji gibi alanlarda işbirliğinin derinleştiğini ifade eden Putin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası durumun zor olduğu, siyaset ve ekonomi alanlarında köklü dönüşümlerin yaşandığı dönemde, ŞİÖ'nün çeşitli alanlarda çok taraflı işbirliği sürecinde yer almasına ihtiyaç var. Dünya çok kutuplu hale geliyor. Devletler, kendi meşru hak ve çıkarlarını en kararlı şekilde savunmaya hazır. Yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve bunlardan biri de ŞİÖ."

UKRAYNA TARAFI MÜZAKERELERDEN VAZGEÇTİ
Ukrayna'daki krize değinen Putin, "bu krizin ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin acımasız ve maceracı siyaseti sonucu ortaya çıktığını" belirtti.

Putin, "Rusya, (Ukrayna ile) müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedi ve şimdi de müzakereleri sürdürmeye hazır. Ukrayna tarafı müzakerelerden vazgeçti ve bunu Londra ile Washington'un talimatı üzerine halka açık şekilde yaptı. Bunu Ukrayna yetkilileri açık açık söylüyor." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakerelerin yapıldığını anımsatan Putin, "İstanbul'da anlaşmaların hazırlanması sürecinde arabulucu olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu anlaşmalar Ukrayna heyetinin başkanı tarafından paraflandı. Demek ki bu anlaşmalar Ukrayna'yı tatmin etti. Bu anlaşmalar hala masada ve müzakerelerin sürdürülmesi için temel olabilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Putin, ŞİÖ ülkelerinin Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümüne dair tekliflerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

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