Fransa’dan siyonistlere destek! Hollanda’yı İsrailli holiganlar karıştırdı Paris’te Filistin bayrağı yasaklandı

İsrailli holiganların geçtiğimiz hafta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçındaki provokasyonlarının ardından Fransa, başkent Paris'te yapılacak İsrail maçına hazırlanıyor. Hollanda'da yaşananlar açıkça İsrailli taraftarın provokasyonuyken Fransa ise önlem olarak Filistin bayraklarını yasaklıyor.

FRANSA'DAN SKANDAL HAMLE

Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Hollanda'daki provokasyonları hem kamera kayıtlarında hem de görgü tanıklarının ifadelerinde açıkça ortaya çıksa da Batılı medya kuruluşları ve politikacılar olayları antisemitizm olarak nitelendirerek büyük bir skandala imza attı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da polis, Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maç sonrası yaşanan olayların Filistin yanlısı destekçilere atfedilmesini kınamak ve medyanın tutumunu eleştirmek amacıyla düzenlenen protestoya müdahale etti. Güç kullanılarak dağıtılan göstericilere karşı polis güvenlik önlemleri aldı, AA

İSRAİLLİ HOLİGANLARIN PROVOKASYONUNDAN SÖZ ETMEDİLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günü, Amsterdam'daki maçın ardından yaşananları tahammül edilemez "antisemitik eylemler" olarak tanımladı ve dayanışma mesajı vermek için perşembe günü Paris yakınlarındaki Stade de France'da düzenlenmesi planlanan UEFA Uluslar Ligi etkinliğine katılacağını duyurdu. Macron, cuma günü yaptığı açıklamada, "Amsterdam'daki İsrail vatandaşlarına yönelik şiddeti" "kınadı" ve bunun "tarihin en utanç verici saatlerini" hatırlattığını söyledi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da polis, Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maç sonrası yaşanan olayların Filistin yanlısı destekçilere atfedilmesini kınamak ve medyanın tutumunu eleştirmek amacıyla düzenlenen protestoya müdahale etti. Güç kullanılarak dağıtılan göstericilere karşı polis güvenlik önlemleri aldı, AA

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da "Bazıları Fransa-İsrail maçının yerinin değiştirilmesini istiyor. Bunu kabul etmiyorum: Fransa geri adım atmıyor çünkü bu şiddet ve antisemitizm tehditleri karşısında pes etmek anlamına gelir" şeklinde açıklama yaptı. Fakat Macron da Retailleau da Maccabi Tel Aviv holiganlarının saldırılarından söz etmedi.

FRANSA 4 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRDİ

Fransa, perşembe günü yapılacak olan maç için sözde güvenliği sağlamak amacıyla olağanüstü önlemler aldığını duyurdu ve toplam 4 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

FİLİSTİN BAYRAĞINA YASAK

Sahaya bir müdahaleyi önlemek için tribünlerin ilk sıraları kapatılacak. Tribünlerde mobil kuvvet birimleri ve sivil polis memurları görev yapacak, ulusal polisin elit birimi Raid ise İsrail takımının güvenliğinden sorumlu olacak.

Stadyumda Filistin bayrakları da yasaklanacak. Maçta sadece Fransa ve İsrail bayraklarının açılmasına izin verilecek.