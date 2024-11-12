Google tekeline karşı Fransız-Alman hamlesi! Ecosia ve Qwant ortaklığı duyurdu

Tekelcilik, zorbalık ve haksız rekabetle suçlanan Google'a karşı Avrupa'da iki arama motoru firması ortaklıklarını duyurdu. Ecosia ve Qwant mülkiyeti her iki firma arasında yüzde 50-yüzde 50 paylaşacak şekilde Avrupa Arama Perspektifi veya EUSP adlı bir ortak girişim üzerinde anlaştı.

Tekelcilik, zorbalık ve haksız rekabetle suçlanan Google’a karşı Avrupa’da iki arama motoru firması ortaklıklarını duyurdu, Takvim Fotoğraf Arşivi

GOOGLE'A İKİ RAKİP! LANSMAN 2025'TE

2025′in başlarında Fransa'da lansman yapma hedefiyle, girişim "geliştirilmiş" Fransızca ve Almanca dil arama sonuçları sunmayı amaçlıyor. Ecosia Berlin'de bulunurken Qwant'ın merkezi Paris'te yet alıyor.

Tekelcilik, zorbalık ve haksız rekabetle suçlanan Google’a karşı Avrupa’da iki arama motoru firması ortaklıklarını duyurdu, Takvim Fotoğraf Arşivi

Ecosia ve Qwant, yeni arama motorunun gizlilik öncelikli olacağını belirtirken 2023'te yeniden tasarlanan Qwant teknolojilerinin kullanacağını vurguladı. Kendi dizinini kullanacaklarını belirten Qwant ve Ecosia'nın dizinini diğer bağımsız arama motorlarına ve teknoloji şirketlerine de sunacağı belirtildi.

GOOGLE VE APPLE'A 2,4 MİLYAR EURO CEZA

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi bugün bloğun teknoloji sektörünü düzenlemek için yıllardır sürdürdüğü kampanyada önemli bir zafer elde ederek Apple ve Google'a karşı iki önemli davada karar vermişti.

Google davasında mahkeme, komisyonun 2017'de şirkete Google arama sonuçlarında rakip tekliflere kıyasla kendi fiyat karşılaştırma alışveriş hizmetine ayrıcalıklı muamele yapması nedeniyle 2,4 milyar euro para cezası verme kararını kabul etti. Google 2021'de yaptığı itirazı kaybetti.