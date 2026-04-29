Kaliforniya'nın simge noktalarından biri olan Lombard Street, dron ile kaydedilen yeni görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. San Francisco'nun en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan cadde, keskin virajları ve eşsiz manzarasıyla turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte o görüntüler…

ABD'nin San Francisco şehrinde bulunan ve "dünyanın en virajlı sokağı" olarak bilinen Lombard Street, havadan kaydedilen yeni görüntülerle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Sekiz keskin virajdan oluşan dik yapısıyla öne çıkan cadde, özgün mimarisi ve etkileyici manzarasıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği noktalar arasında yer almaya devam ediyor.

SEKİZ KESKİN VİRAJIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dik eğimi nedeniyle 1920'li yıllarda araç trafiğini kolaylaştırmak amacıyla yeniden tasarlanan Lombard Street, kısa mesafeye sığdırılmış sekiz keskin virajıyla dünyanın en ilginç yollarından biri olarak gösteriliyor. Kırmızı tuğlalarla kaplı yol ve çevresini süsleyen çiçek bahçeleri, caddeyi sadece bir ulaşım hattı olmaktan çıkarıp görsel bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER BÜYÜLEDİ

Dron ile kaydedilen son görüntülerde, sokağın kıvrımlı yapısı ve düzenli peyzajı net şekilde ortaya kondu. Yukarıdan bakıldığında adeta bir desen gibi görünen yol, izleyenlere kartpostallık manzaralar sunuyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

TURİSTLERİN VAZGEÇİLMEZ ROTASI

San Francisco'nun en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan cadde, yıl boyunca binlerce turisti ağırlıyor. Ziyaretçiler hem yürüyerek hem de araçla bu eşsiz deneyimi yaşarken, özellikle yaz aylarında bölgede yoğunluk artıyor.

ŞEHRİN SİMGELERİNDEN BİRİ

Tarihi dokusu ve özgün yapısıyla öne çıkan Lombard Street, San Francisco denildiğinde akla gelen ilk simgeler arasında yer alıyor. Kentin turizm vitrininde önemli bir yere sahip olan cadde, her yıl milyonlarca kişi tarafından fotoğraflanıyor.

(AA)