Dünyanın en virajlı sokağı havadan görüntülendi: Turist akınına uğruyor

ABD’nin San Francisco kentinde yer alan ve “dünyanın en virajlı sokağı” olarak anılan Lombard Street, bu kez havadan çekilen görüntülerle yeniden gündeme geldi. Sekiz keskin dönüşten oluşan dik yapısıyla bilinen cadde, hem mimari yapısı hem de turistik cazibesiyle dikkat çekiyor.

  • San Francisco'da bulunan Lombard Street, sekiz keskin virajıyla dünyanın en virajlı sokağı olarak biliniyor.
  • Cadde, dron ile kaydedilen yeni havadan görüntülerle sosyal medyada ilgi gördü.
  • 1920'li yıllarda dik eğimi nedeniyle araç trafiğini kolaylaştırmak amacıyla yeniden tasarlanan sokak, kırmızı tuğla kaplı yol ve çiçek bahçeleriyle dikkat çekiyor.
  • Lombard Street, San Francisco'nun en çok ziyaret edilen noktalarından biri olarak yıl boyunca binlerce turisti ağırlıyor.
  • Cadde, tarihi dokusu ve özgün yapısıyla San Francisco'nun önemli simgelerinden biri konumunda bulunuyor.

Kaliforniya'nın simge noktalarından biri olan Lombard Street, dron ile kaydedilen yeni görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. San Francisco'nun en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan cadde, keskin virajları ve eşsiz manzarasıyla turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte o görüntüler…

DÜNYANIN EN VİRAJLI SOKAĞI

ABD'nin San Francisco şehrinde bulunan ve "dünyanın en virajlı sokağı" olarak bilinen Lombard Street, havadan kaydedilen yeni görüntülerle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Sekiz keskin virajdan oluşan dik yapısıyla öne çıkan cadde, özgün mimarisi ve etkileyici manzarasıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği noktalar arasında yer almaya devam ediyor.

SEKİZ KESKİN VİRAJIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dik eğimi nedeniyle 1920'li yıllarda araç trafiğini kolaylaştırmak amacıyla yeniden tasarlanan Lombard Street, kısa mesafeye sığdırılmış sekiz keskin virajıyla dünyanın en ilginç yollarından biri olarak gösteriliyor. Kırmızı tuğlalarla kaplı yol ve çevresini süsleyen çiçek bahçeleri, caddeyi sadece bir ulaşım hattı olmaktan çıkarıp görsel bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER BÜYÜLEDİ

Dron ile kaydedilen son görüntülerde, sokağın kıvrımlı yapısı ve düzenli peyzajı net şekilde ortaya kondu. Yukarıdan bakıldığında adeta bir desen gibi görünen yol, izleyenlere kartpostallık manzaralar sunuyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

TURİSTLERİN VAZGEÇİLMEZ ROTASI

San Francisco'nun en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan cadde, yıl boyunca binlerce turisti ağırlıyor. Ziyaretçiler hem yürüyerek hem de araçla bu eşsiz deneyimi yaşarken, özellikle yaz aylarında bölgede yoğunluk artıyor.

ŞEHRİN SİMGELERİNDEN BİRİ

Tarihi dokusu ve özgün yapısıyla öne çıkan Lombard Street, San Francisco denildiğinde akla gelen ilk simgeler arasında yer alıyor. Kentin turizm vitrininde önemli bir yere sahip olan cadde, her yıl milyonlarca kişi tarafından fotoğraflanıyor.

(AA)

Usta şoförler bile korkuyor! Dünyanın en tehlikeli yolları listelendiUsta şoförler bile korkuyor! Dünyanın en tehlikeli yolları listelendi
İklim krizi Avrupa’yı sardı: Kıtanın yüzde 95’inde sıcaklıklar arttı
Avrupa’da sıcaklıklar rekor seviyelerde

 Avustralya’dan sanal kabadayılara haber resti: Telif yoksa trafik de yok! | Dijital baronlara ilk tokat | Türkiye’de hak kaybı yüzde 80
Siber sömürgeye 'dur' ihtarı!

