Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ulusal petrol şirketi Aramco'ya balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Seri, Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının sayısının 1410'a ulaştığını söyledi.

Husiler, Riyad'daki Aramco tesislerine saldırdı (Fotoğraflar: AFP) SARİ'DEN SALDIRILARI SÜRDÜRME TEHDİDİ Husilerin askeri sözcüsü Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların karşılığında Riyad'daki Aramco şirketinin çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef alındığını ifade etti. Aramco şirketini vurduklarını ve hedef alınan yerlerde çıkan yangın sonucu dumanların yükseldiğini ileri süren Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürme tehdidinde bulundu.