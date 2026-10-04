Husilerden Riyad'a balistik füze ve İHA saldırısı: Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi hedef alındı
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların ardından hedef alınan bölgelerde yangın çıktığını öne sürdü.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ulusal petrol şirketi Aramco'ya balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Seri, Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının sayısının 1410'a ulaştığını söyledi.
SARİ'DEN SALDIRILARI SÜRDÜRME TEHDİDİ
Husilerin askeri sözcüsü Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların karşılığında Riyad'daki Aramco şirketinin çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef alındığını ifade etti.
Aramco şirketini vurduklarını ve hedef alınan yerlerde çıkan yangın sonucu dumanların yükseldiğini ileri süren Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürme tehdidinde bulundu.
YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANIYOR
Yemen'de, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesiyle başlayan iç savaş devam ediyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden artarken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik saldırıları gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.