İsrail'in Kızıldeniz hesabına Somali'den sert tepki: "Hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz!"
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland bölgesindeki girişimlerine sert tepki gösterdi. Berbera kentinde deniz üssü kurulması ve havalimanının kullanılması planlarına kapıyı kapatan Mahmud, "Ülkemizde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz" dedi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Al Jazeera Arapça'ya verdiği demeçte bölgedeki jeopolitik dengeler, İsrail'in adımları ve Somali'nin egemenlik haklarına dair değerlendirmelerde bulundu. Mahmud, İsrail'in Somaliland üzerinden bölgeye yerleşme hamlelerinin Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.
İSRAİL'İN BERBERA ÜZERİNDEKİ ASKERİ PLANLARINA TEPKİ
İsrail'in Somaliland sınırlarında yer alan Berbera kentinde deniz üssü kurma ve kentin havalimanını kullanma planlarını eleştiren Mahmud, bu adımların amacının Körfez ülkelerine ve İran'a yakınlaşmak olduğunu ifade etti. Orta Doğu'daki krizlerin Somali'ye taşınmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Mahmud, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz. Somaliland halkı da bu askeri varlığa karşıdır."
Mahmud, Somali'nin daha önce de kara ve deniz yetki alanlarına yönelik benzer girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde bertaraf ettiğini belirterek, İsrail'in bölgedeki girişimlerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini kaydetti.
Aden Körfezi kıyısında bulunan Berbera kenti, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz ticaret yoluna yakınlığı nedeniyle kritik bir jeopolitik konuma sahip. Bölgede seyrüsefer güvenliğinin tartışıldığı bir dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland'i resmen tanıdıklarını duyurmuş ve İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke olmuştu.
Mogadişu yönetimi ise 1991'den bu yana tek taraflı bağımsızlık iddiasında bulunan Somaliland'in Somali'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, merkezi hükümetin onayı olmaksızın üçüncü taraflarla yapılan anlaşmaların hiçbir hukuki geçerliliği bulunmadığını savunuyor.
ETİYOPYA'YA TİCARİ LİMAN FORMÜLÜ
Cumhurbaşkanı Mahmud, röportajında komşu Etiyopya'nın denize erişim talebine de değindi. Denize kıyısı bulunmayan Etiyopya'nın ticari amaçlarla liman kullanmasına karşı olmadıklarını belirten Mahmud, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kuralları çerçevesinde hareket edilebileceğini söyledi.
Addis Ababa yönetiminin ithalat ve ihracat faaliyetleri için Somali'nin 2 veya 3 limanını ticari anlaşmalar kapsamında kullanabileceğini kaydeden Mahmud, Etiyopya'nın ihtiyacını bildirmesine karşın henüz resmi bir başvuru yapmadığını açıkladı.
Bölgesel güvenliğe de değinen Mahmud, Husilerin deniz trafiğini aksatan eylemlerine dikkat çekerken; terör örgütü Eş-Şebab'ın artık büyük kentlerdeki varlığının bittiğini ve ABD ile güvenlik alanındaki iş birliğinin devam ettiğini söyledi.
ANKARA'NIN ARABULUCULUĞU VE STRATEJİK TÜRKİYE-SOMALİ İŞ BİRLİĞİ
Somali'nin egemenlik ve deniz güvenliği mücadelesinde Türkiye ile kurulan stratejik ortaklık kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması doğrultusunda Ankara; Somali karasularının güvenliğinin sağlanmasına, askeri eğitim faaliyetlerine ve ülkenin ekonomik kalkınmasına kapsamlı destek veriyor.
İki ülke arasındaki güçlü bağlar sahada istikrar unsuru olurken diplomasi masasında da kilit rol üstleniyor. Somali ile Etiyopya arasında Somaliland nedeniyle tırmanan deniz erişimi anlaşmazlığında Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri öne çıkmıştı. Ankara'da gerçekleştirilen diplomatik temaslarda, Somali'nin toprak bütünlüğünü ve tam egemenliğini temel alan çözümler üzerinde mutabakat zemini aranmıştı.