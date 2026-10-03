Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Al Jazeera Arapça'ya verdiği demeçte bölgedeki jeopolitik dengeler, İsrail 'in adımları ve Somali'nin egemenlik haklarına dair değerlendirmelerde bulundu. Mahmud, İsrail'in Somaliland üzerinden bölgeye yerleşme hamlelerinin Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail’in Somaliland üzerinden bölgedeki girişimlerine karşı Somali’nin egemenlik haklarını vurguladı. (Fotoğraflar: AA)

İSRAİL'İN BERBERA ÜZERİNDEKİ ASKERİ PLANLARINA TEPKİ

İsrail'in Somaliland sınırlarında yer alan Berbera kentinde deniz üssü kurma ve kentin havalimanını kullanma planlarını eleştiren Mahmud, bu adımların amacının Körfez ülkelerine ve İran'a yakınlaşmak olduğunu ifade etti. Orta Doğu'daki krizlerin Somali'ye taşınmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Mahmud, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz. Somaliland halkı da bu askeri varlığa karşıdır."

Mahmud, Somali'nin daha önce de kara ve deniz yetki alanlarına yönelik benzer girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde bertaraf ettiğini belirterek, İsrail'in bölgedeki girişimlerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini kaydetti.