Husilerden İsrail’e gece yarısı atağı! Siren sesleri yankılandı

Yemen'deki Husiler İsrail'e karşı bir atakta daha bulundu. Husiler bir hafta içinde yedinci saldırıyı düzenlerken İsrail'de siren sesleri yankılandı.
İSRAİL'DE SİREN SESLERİ
Ordu, füzenin İsrail hava sahasını geçmeden önce engellendiğini ve düşen enkaz korkusuyla saat 23:00'ten kısa bir süre sonra ülkenin merkezinde sirenlerin çaldığını belirtti.
FÜZE KALINTILARININ ETRAFINDA TOPLANDILAR
Büyük bir füze parçasının Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'in Ramat Beyt Şemeş Alef semtine düştüğü belirtildi.
Nahal Hakişan Caddesi'ndeki çarpmanın olduğu yerde, çoğunluğu ultra-Ortodoks Yahudilerden oluşan kişiler Husi füzesinin kalıntılarının etrafında toplandı.
UÇUŞLAR DURDURULDU
İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a göre füze fırlatılışından sonra Ben Gurion Havaalanı'nda da kısa süreli kesintiler yaşandı, düşen enkaz endişesiyle iniş ve kalkışlar kısa süreliğine durduruldu.