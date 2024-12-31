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Husilerden İsrail’e gece yarısı atağı! Siren sesleri yankılandı

Yemen’deki Husiler İsrail’e bir hafta içinde yedinci füze atağını düzenledi. İsrail bir kez daha siren sesleri ile yankılanırken büyük bir füze parçasının Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'e düştüğü bildirildi. Füzelerden sonra Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar durdu.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 08:48 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 09:00
Husilerden İsrail’e gece yarısı atağı! Siren sesleri yankılandı

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    Yemen'deki Husiler İsrail'e karşı bir atakta daha bulundu. Husiler bir hafta içinde yedinci saldırıyı düzenlerken İsrail'de siren sesleri yankılandı.

    Yemen’deki Husiler İsrail’e karşı bir atakta daha bulundu, (Fotoğraflar The Times of Israel'den alınmıştır)Yemen’deki Husiler İsrail’e karşı bir atakta daha bulundu, (Fotoğraflar The Times of Israel'den alınmıştır)

    İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

    Ordu, füzenin İsrail hava sahasını geçmeden önce engellendiğini ve düşen enkaz korkusuyla saat 23:00'ten kısa bir süre sonra ülkenin merkezinde sirenlerin çaldığını belirtti.

    Yemen’deki Husiler İsrail’e karşı bir atakta daha bulundu, (Fotoğraflar The Times of Israel'den alınmıştır)Yemen’deki Husiler İsrail’e karşı bir atakta daha bulundu, (Fotoğraflar The Times of Israel'den alınmıştır)

    FÜZE KALINTILARININ ETRAFINDA TOPLANDILAR

    Büyük bir füze parçasının Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'in Ramat Beyt Şemeş Alef semtine düştüğü belirtildi.

    Nahal Hakişan Caddesi'ndeki çarpmanın olduğu yerde, çoğunluğu ultra-Ortodoks Yahudilerden oluşan kişiler Husi füzesinin kalıntılarının etrafında toplandı.

    İsrail’e Husi atak! Yemen’den ateşlendi sığınaklar açıldıİsrail’e Husi atak! Yemen’den ateşlendi sığınaklar açıldı

    UÇUŞLAR DURDURULDU

    İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a göre füze fırlatılışından sonra Ben Gurion Havaalanı'nda da kısa süreli kesintiler yaşandı, düşen enkaz endişesiyle iniş ve kalkışlar kısa süreliğine durduruldu.

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