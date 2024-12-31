Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı

Çin devlet destekli bilgisayar korsanlarının, bu ayın başlarında ABD Hazine Bakanlığı'na sızarak iş istasyonlarından belgeler çaldığı bildirildi. Reuters'ın haberine göre, siber saldırganlar, üçüncü taraf bir siber güvenlik hizmet sağlayıcısının bilgilerini ele geçirerek sınıflandırılmamış belgelere erişim sağladı. Konuyla ilgili yetkililer, saldırının "önemli bir olay" olduğunu vurguladı.

Reuters'ın haberinde bilgisayar korsanlarının "Satıcının Hazine Bakanlığı Ofisleri (DO) son kullanıcılarına uzaktan teknik destek sağlamak için kullanılan bulut tabanlı bir hizmeti güvence altına almak için kullandığı bir anahtara erişim sağladığı" belirtildi.

Habere göre, çalınan anahtara erişimle, tehdit aktörü hizmetin güvenliğini geçersiz kılabildi, Hazine Bakanlığı'nın belirli kullanıcı iş istasyonlarına uzaktan erişebildi ve bu kullanıcılar tarafından tutulan belirli sınıflandırılmamış belgelere erişebildi.