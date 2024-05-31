Hüküm giyen Trump'tan ilk açıklama! "Görülmemiş bir olay" diyerek isyan etti: "Hapis yatmam bekleniyor" | 'Derin devlet' ve Soros'a savaş

Eski ABD başkanı Donald Trump, 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı sus payı davasında tüm başlıklarda suçlu bulundu. Trump ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan oldu.
Gelişme sonrası Trump kameralar karşısına geçti.
Eski ABD başkanı Donald Trump, 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı sus payı davasında tüm başlıklarda suçlu bulundu. Trump ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan oldu.
Gelişme sonrası Trump kameralar karşısına geçti.
"HAPİS YATMAM BEKLENİYOR"
"Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Mahkemede taraflı bir yargılama yapıldı" diyen Trump, "Hapis yatmam bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar;
"Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. Mahkeme taraflı bir yargılama yaptı. New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı. Hapis yatmam bekleniyor. Şu ana kadar yaptığım her şeye bakabilirsiniz. Bizim tarafımızda olan bazı tanıkların başına ne geldiğini gördünüz. Trump'a karşı konuşmazsan 15 yıl hapis yatabilirsin denildi bu adama. Faşist bir yerde yaşıyoruz. 4 ay 6 ay ya da 15 yıl hapse atılabilirsiniz anlaşma yapmazsanız. Güney tarafı bu davayı almak istemedi."
DERİN DEVLETE SAVAŞ İLAN ETTİ
Donald Trump sus payı davasında hüküm giydikten sonra Truth Social hesabında bir video yayımladı.
Mahkeme salonundan ayrıldığı anların yer aldığı videoda "Bu son savaş. Derin devleti yıkacağız. Savaş tacirlerini, küreselcileri, komünistleri, marksistleri ve faşistleri kovacağız. Sahte medyayı yollayacağız" ifadeleri yer aldı.
'HİLELİ BİR DURUŞMAYDI'
Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.
SOROS'U İŞARET ETTİ
Trump, "Bölge savcısı Soros destekli!" ifadelerini kullandı.
RUSYA TOPA GİRDİ... "SİYASİ RAKİPLER GAYRİ MEŞRU YOLLARLA SAF DIŞI BIRAKILIYOR"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davasında suçlu bulunmasını siyasi bir hamle şeklinde nitelendirdi ve "Oradaki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır." dedi.
BLINKEN'DAN KREMLİN'E TEPKİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya'nın ABD eski Başkanı Donald Trump'ın mahkumiyetinin Beyaz Saray'ın siyasi rakiplerini hedef aldığını gösterdiği yönündeki iddiasına yanıt verdi. Blinken, Prag'daki NATO toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Bunun klasik bir yansıtma örneği olduğunu söyleyebilirim." dedi.