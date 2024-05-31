Hüküm giyen Trump'tan ilk açıklama! "Görülmemiş bir olay" diyerek isyan etti: "Hapis yatmam bekleniyor" | 'Derin devlet' ve Soros'a savaş





'HİLELİ BİR DURUŞMAYDI'



Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.