Hollywood'un efsane oyuncusu Gene Hackman'ın ölümü ile ilgili şüpheler artıyor.

EŞİ VE KÖPEĞİYLE ÖLÜ BULUNDU

95 yaşındaki Hackman, perşembe günü. 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa, çoban köpeklerinden biri ile ölü bulunmuştu.

Hollywood yıldızı Gene Hackman evinde ölü bulundu, AP

Polis, ölüm nedenlerinin kesin olarak belirlenmesi için otopsi çalışmaları devam ederken, ilk ölen kişinin kim olduğunu henüz bilmiyor.

Çiftin yaşadığı güvenlikli sitedeki bakım görevlileri onları yaklaşık iki haftadır görmemişti ve eve iş yapmaya gelip cevap alamadıklarında alarma geçtiklerini belirtti.

Santa F Şerifi Adan Mendoza, AFP

SANILANDAN DAHA ÖNCE ÖLMÜŞLER

Polis, cuma günü yaptığı açıklamada, çiftin cesetleri bulunduğunda muhtemelen "birkaç gündür" ölü olduklarından şüphelendiklerini söyledi.

BASTONU DA YANINDAYDI

Hackman, yere düşmüş bir şekilde bir güneş gözlüğünün yanında bulundu. Bastonu da cesedinin yanında duruyordu.

Hackman, eşi Betsy Arakawa ve köpekleri, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

KARISI MUMYALANMIŞ BULUNDU

Arakawa'nın cesedi çürümüş, mumyalanmış ve şişmiş bir halde banyoda, açık bir reçete şişesinin ve etrafa saçılmış hapların yanında bulundu.

ZEHİRLENME YOK, TRAVMA YOK

Mendoza, 34 yıllık evli olan çiftin karbon monoksit zehirlenmesi testlerinin negatif çıktığını ve ilk bulgulara göre herhangi bir dış travma yaşamadıklarını söyledi. Soruşturma devam ederken ek testlerin de yapılacağı bildirildi.

EŞİNİN YANINDA İLAÇLAR VARDI

Polis, Tylenol, tiroid ilacı ve yüksek tansiyon hapı Diltiazem'in yanı sıra iki yeşil cep telefonu ve bir 2025 ajandası ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların kime ait olduğu net değildi. Polis tüm ilaçları, cep telefonu verilerini, fotoğrafları, telefon görüşmelerini, kısa mesajları, etkinlikleri ve daha fazlasını inceleyeceklerini söyledi.

Polis cinayetten şüphelenmiyor ancak ölümlerin otopsi ve toksikoloji raporlarıyla devam eden bir soruşturma başlatmak için yeterince şüpheli olduğunu söyledi.

İtfaiye yetkilileri karbon monoksit sızıntısını ihtimal dışı bıraktı.

Ailesine göre "Bonnie ve Clyde" aktörünün sağlık durumu iyiydi, yoga ve pilates yapıyordu ve eşi tarafından "sıkı bir diyete" tabi tutuluyordu.