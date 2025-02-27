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Dünyaca ünlü aktör intihar mı etti? Eşi ve köpeğiyle ölü bulundu

Dünyaca ünlü usta aktör Gene Hackman, New Mexico’daki evinde eşi Betsy Arakawa ve köpeği ile birlikte ölü bulundu. Bonnie Clyde, Devlet Düşmanı, Jüri gibi gişe rekoru kıran onlarca filmde yer alan Hackman’ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 11:40 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 12:29
Dünyaca ünlü aktör intihar mı etti? Eşi ve köpeğiyle ölü bulundu

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı usta aktör Gene Hackman, New Mexico'daki evinde eşi ile birlikte ölü bulundu.

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırGene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

EŞİ VE KÖPEĞİYLE ÖLÜ BULUNDU

Santa Fe polisi, 95 yaşındaki ünlü oyuncunun evde 63 yaşındaki eşi Betsy Arakawa ve köpeğiyle birlikte ölü bulunduğunu açıkladı.

Hackman'ın New Mexico'daki evi, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırHackman'ın New Mexico'daki evi, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Polis, Santa Fe New Mexican'a göre herhangi bir suç belirtisi olmadığını söyledi. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, "Sadece şunu söyleyebilirim ki ön bir ölüm soruşturmasının ortasındayız ve arama emrinin onaylanmasını bekliyoruz." dedi. Çiftin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Hacman'ın son hali, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırHacman'ın son hali, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

GİŞE REKORU KIRAN FİLMLERDE OYNADI

Hackman, Bonnie ve Clyde filmindeki Buck Barrow rolüyle tanınıyordu. Ayrıca 1998 yılında Mississippi Burning filminde ajan rolünü oynadı ve 1970'li ve 1980'li yıllarda Superman filmlerinde Lex Luthor'u canlandırdı.

Morgan Freeman ve Gene Hackman, Takvim Fotoğraf ArşiviMorgan Freeman ve Gene Hackman, Takvim Fotoğraf Arşivi

Hackman ayrıca Devlet Düşmanı, Düşman Hattı, Jüri, Mutlak Güç gibi gişe rekorları kıran filmlerde de rol aldı.

Hackman, 1993 yılında Unforgiven filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Clint Eastwood, Morgan Freeman ve Anna Thomson'ın da rol aldığı filmde Hackman, Küçük Bill Daggett karakterini canlandırdı.

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