SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hollandalı sanatçılar Filistin için tek yürek oldu: Artık susma değil, ses çıkarma vakti!

Hollandalı aktris Katja Schuurman, komedyen Najib Amhali, aktris Isa Hoes ve sunucu Fernando Halman, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar karşısında yeterince ses çıkarılmamasına çok sert tepki gösterdi. Hollandalı sanatçılar hep bir ağızdan "Artık susma değil, ses çıkarma vakti" diyerek, "Sesimizi yükseltmeli ve masumların öldürülmesine karşı çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:50
Hollandalı sanatçılar Filistin için tek yürek oldu: Artık susma değil, ses çıkarma vakti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.



DÜNYA SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama özellikle ABD'nin başını çektiği Batılı ülkeler tepki daha göstermedi.



HOLLANDALI SANATÇILARDAN GAZZE ÇAĞRISI

Hollandalı sanatçılar, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar karşısında yeterince ses çıkarılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Hollandalı aktris Katja Schuurman, komedyen Najib Amhali, aktris Isa Hoes ve sunucu Fernando Halman, Filistinlilerle dayanışma eyleminde "Bazı sanatçılar Filistinli mağdurlar için ses çıkarmaya korkuyor" tespitinde de bulundular.


'
DÜNYA KATLİAMI İZLİYOR'

Aktris Schuurman, "ABD'nin, İsrail'e halen silah veriyor olması utanç verici. Ben sessiz kalmak istemiyorum" dedi.

Komedyen Amhali, "Çocuklara ve sıradan insanlara yapılan şey iğrenç. Ama daha da iğrenci tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor" dedi.

Hollandalı aktris Hoes ise "Bir sanatçı olarak soykırım karşısında sesimizi yükseltmeli ve masumların öldürülmesine karşı çıkmalıyız" dedi.

Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Husilerden Tel Aviv’e İHA’lı saldırıLübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Husilerden Tel Aviv’e İHA’lı saldırı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Beyrut’a bir saldırı daha
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı! Gözler Adli Tıp Kurumu’nda! Açılan mezarda şoke eden detay
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
’Vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail’e çok net mesaj: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
HESAPLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurlulara Ocak zammı ne kadar olacak?
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak
SON DAKİKA