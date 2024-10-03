Hollandalı sanatçılar Filistin için tek yürek oldu: Artık susma değil, ses çıkarma vakti!

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DÜNYA KATLİAMI İZLİYOR'



Aktris Schuurman, "ABD'nin, İsrail'e halen silah veriyor olması utanç verici. Ben sessiz kalmak istemiyorum" dedi.



Komedyen Amhali, "Çocuklara ve sıradan insanlara yapılan şey iğrenç. Ama daha da iğrenci tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor" dedi.



Hollandalı aktris Hoes ise "Bir sanatçı olarak soykırım karşısında sesimizi yükseltmeli ve masumların öldürülmesine karşı çıkmalıyız" dedi.



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