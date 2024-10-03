Hollandalı sanatçılar Filistin için tek yürek oldu: Artık susma değil, ses çıkarma vakti!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.
DÜNYA SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama özellikle ABD'nin başını çektiği Batılı ülkeler tepki daha göstermedi.
HOLLANDALI SANATÇILARDAN GAZZE ÇAĞRISI
Hollandalı sanatçılar, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar karşısında yeterince ses çıkarılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Hollandalı aktris Katja Schuurman, komedyen Najib Amhali, aktris Isa Hoes ve sunucu Fernando Halman, Filistinlilerle dayanışma eyleminde "Bazı sanatçılar Filistinli mağdurlar için ses çıkarmaya korkuyor" tespitinde de bulundular.
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DÜNYA KATLİAMI İZLİYOR'
Aktris Schuurman, "ABD'nin, İsrail'e halen silah veriyor olması utanç verici. Ben sessiz kalmak istemiyorum" dedi.
Komedyen Amhali, "Çocuklara ve sıradan insanlara yapılan şey iğrenç. Ama daha da iğrenci tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor" dedi.
Hollandalı aktris Hoes ise "Bir sanatçı olarak soykırım karşısında sesimizi yükseltmeli ve masumların öldürülmesine karşı çıkmalıyız" dedi.