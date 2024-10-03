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CIA harekete geçti! Dünyanın dört bir yanına o dillerde talimat

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), muhbirlerin teşkilatla "güvenli şekilde bilgi paylaşabilmesi" için çeşitli sosyal medya platformlarında Mandarin Çincesi, Korece ve Farsça talimatlar yayımladı. Açıklamada "Konuşmak zor olabilir ve doğruyu söylemek bazen ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle CIA; Facebook, X, Instagram, LinkedIn ve YouTube'da bu talimatları paylaşıyor." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:07 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:31
CIA harekete geçti! Dünyanın dört bir yanına o dillerde talimat

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), muhbirlerin teşkilatla "güvenli şekilde bilgi paylaşabilmesi" için çeşitli sosyal medya platformlarında Mandarin Çincesi, Korece ve Farsça talimatlar yayımladı.

Virgin'deki CIA merkeziVirgin'deki CIA merkezi

CIA HAREKETE GEÇTİ

CIA'den yapılan yazılı açıklamada, dünyanın çeşitli bölgelerinden teşkilata ulaşmaya çalışan kişiler olduğu ifade edilerek muhbirlerin "güvenli şekilde bilgi paylaşabilmesi" için talimatlar paylaşıldığı duyuruldu.

ÇİNCE, KORECE, FARSÇA TALİMAT

Açıklamada, bu talimatların, CIA'in çoğu kişinin erişim sağlayamadığı "dark web" sitelerinde ve kamu erişimine açık sitelerinde Mandarin Çincesi, Korece ve Farsça paylaşıldığı kaydedildi.

CIA Direktörü William BurnsCIA Direktörü William Burns

"Otoriter ülkelerin kişilerin bilgiye erişimini ve iletişim özgürlüğünü kısıtladığı" savunulan açıklamada, Batı ülkelerinin sosyal medyasına erişim sağlayamayan kişiler için bu talimatların paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada "Konuşmak zor olabilir ve doğruyu söylemek bazen ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle CIA; Facebook, X, Instagram, LinkedIn ve YouTube'da bu talimatları paylaşıyor." ifadelerine yer verildi.

CIA'in bu çabalarının Rusya'da "başarılı" olduğu ifade edilen açıklamada, bu talimatların, teşkilatın, "yeni küresel çevreye uyum sağlama çabalarından biri olduğu" belirtildi.

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