Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Husilerden Tel Aviv’e İHA’lı saldırı

YEMENLİ HUSİLERDEN TEL AVİV'E SALDIRI

Yemen'deki İran destekli Husiler, gece saatlerinde İsrail'in merkezine yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını üstlendi.

Husiler, yaptıkları açıklamada Tel Aviv'de çok sayıda insansız hava aracıyla "hayati önem taşıyan bir hedefi" başarıyla vurduklarını iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), daha önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından İsrail'in orta kesimlerinde deniz üzerinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirmişti.

Kısa bir süre sonra, orduya göre deniz üzerinde iki drone daha tespit edildi, bunlardan biri düşürüldü ve ikincisi açık bir alana indi. İkinci olayda, Bat Yam'ın merkez kasabasında sirenler çaldı.

İsrail basını olayda herhangi bir hasar veya yaralanma meydana gelmediğini bildirdi.