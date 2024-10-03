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Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Husilerden Tel Aviv’e İHA’lı saldırı

İsrail Beyrut’a yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında son 24 saatte 46 kişinin öldüğünü, 85 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hizbullah militanları ile İsrail askerleri Güney Lübnan'da şiddetli çatışmalara giriyor. İsrail, yakın çatışmada şu ana kadar en az sekiz askerinin öldürüldüğünü doğruladı. Öte yandan Yemen’deki Husiler ise gece saatlerinde Tel Aviv’e düzenlenen İHA saldırılarını üstlendi. Peki, Beyrut-İran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 08:52 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:18
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Husilerden Tel Aviv’e İHA’lı saldırı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail haftalardır devam eden hava saldırılarının ardından Lübnan'da kara saldırısına geçerken Hizbullah ile İsrail askerleri arasında sıcak çatışma başladı. Hizbullah militanları ile İsrail askerleri Güney Lübnan'da şiddetli çatışmalara giriyor. İsrail, yakın çatışmada şu ana kadar en az sekiz askerinin öldürüldüğünü doğruladı.

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    08:51 03 Ekim 2024
    YEMENLİ HUSİLERDEN TEL AVİV'E SALDIRI

    Yemen'deki İran destekli Husiler, gece saatlerinde İsrail'in merkezine yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını üstlendi.

    Husiler, yaptıkları açıklamada Tel Aviv'de çok sayıda insansız hava aracıyla "hayati önem taşıyan bir hedefi" başarıyla vurduklarını iddia etti.

    İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), daha önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından İsrail'in orta kesimlerinde deniz üzerinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirmişti.

    Kısa bir süre sonra, orduya göre deniz üzerinde iki drone daha tespit edildi, bunlardan biri düşürüldü ve ikincisi açık bir alana indi. İkinci olayda, Bat Yam'ın merkez kasabasında sirenler çaldı.

    İsrail basını olayda herhangi bir hasar veya yaralanma meydana gelmediğini bildirdi.

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