İstanbul'un su rezervinde Ağustos hesabı: Barajların asıl riski düşüş hızı!

İstanbul'un günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olup bunun yüzde 62,8'i barajlardan, yüzde 37,2'si Melen ve Yeşilçay sisteminden karşılanıyor.

İstanbul 'a su sağlayan barajların doluluk oranı 15 Temmuz'da yüzde 59,71'e geriledi . Bu seviye tek başına "su krizi" anlamına gelmiyor. Ancak rezervin son 25 günde yaklaşık 61 milyon metreküp azalması, günlük tüketimin 3,3 milyon metreküpe yaklaşması ve ağustos ayına ilişkin sıcaklık tahmini, asıl izlenmesi gereken göstergenin yüzde 60 sınırı değil düşüş hızı olduğunu ortaya koyuyor.

Bir günlük değişimin tamamını doğrudan tüketim olarak okumak doğru değil. Barajlara gelen su, buharlaşma, ölçüm saatleri ve sistem içindeki hareketler de seviyeyi etkiliyor. Ancak kısa ve orta dönemli hesapların birbirine yakın çıkması, aşağı yönlü eğilimin geçici bir günlük hareket olmadığını gösteriyor.

Son beş güne bakıldığında ise düşüş hızı günlük 0,30 yüzde puana yaklaşıyor. Bu da yaklaşık 2,6 milyon metreküplük günlük rezerv azalması anlamına geliyor.

Toplam kapasite üzerinden yapılan hesaplama, bu gerilemenin yaklaşık 61,2 milyon metreküp suya karşılık geldiğini gösteriyor. Ortalama kayıp günlük 2,45 milyon metreküp düzeyinde.

İstanbul barajlarında doluluk %60'ın altında

HER 100 BİRİM SUYUN 37'Sİ DIŞ KAYNAKLARDAN GELDİ

Kentte son günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olarak ölçüldü. Bunun 2 milyon 64 bin metreküpü barajlardan, 1 milyon 224 bin metreküpü Melen ve Yeşilçay sisteminden karşılandı.

Günlük dağılım şöyle gerçekleşti:

Barajların payı: yüzde 62,8

yüzde 62,8 Melen ve Yeşilçay'ın payı: yüzde 37,2

yüzde 37,2 Toplam tüketim: 3 milyon 288 bin metreküp

Bu tablo, yüzde 59,71 seviyesinin neden tek başına kriz göstergesi olmadığını da açıklıyor. İstanbul'un günlük su ihtiyacı yalnızca barajlardan karşılanmıyor. Buna karşılık tüketilen her 100 birim suyun yaklaşık 37 biriminin şehir dışındaki kaynaklardan gelmesi, sistemin dış takviyeye duyduğu ihtiyacı görünür hale getiriyor.