İstanbul'un su rezervinde Ağustos hesabı: Barajların asıl riski düşüş hızı!
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 15 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 59,71 seviyesine geriledi. Mevcut tablo acil bir su krizine işaret etmese de, son 25 günde yaşanan 61 milyon metreküplük kayıp dikkat çekiyor. Beklenen ağustos sıcakları ve günlük 3,3 milyon metreküpe yaklaşan tüketim, asıl izlenmesi gereken riskin seviyeden çok "düşüş hızı" olduğunu gösteriyor.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 15 Temmuz'da yüzde 59,71'e geriledi ve son 25 günde yaklaşık 61 milyon metreküp su azaldı.
- İstanbul'un günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olup bunun yüzde 62,8'i barajlardan, yüzde 37,2'si Melen ve Yeşilçay sisteminden karşılanıyor.
- Mevcut doluluk oranı 2016-2025 dönemindeki 15 Temmuz ortalaması olan yüzde 66,04'ün 6,33 puan altında bulunuyor.
- Istrancalar, Pabuçdere, Sazlıdere ve Kazandere barajlarının doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü.
- Ağustos ayında sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi beklenirken mevcut düşüş hızı devam ederse ağustos sonu doluluk oranının yüzde 45,5-46,5 bandına gerilemesi öngörülüyor.
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 15 Temmuz'da yüzde 59,71'e geriledi. Bu seviye tek başına "su krizi" anlamına gelmiyor. Ancak rezervin son 25 günde yaklaşık 61 milyon metreküp azalması, günlük tüketimin 3,3 milyon metreküpe yaklaşması ve ağustos ayına ilişkin sıcaklık tahmini, asıl izlenmesi gereken göstergenin yüzde 60 sınırı değil düşüş hızı olduğunu ortaya koyuyor.
25 GÜNDE 61 MİLYON METREKÜP AZALDI
Doluluk oranı 20 Haziran'da yüzde 66,75 seviyesindeydi. 10 Temmuz'da yüzde 61,22'ye, 15 Temmuz'da ise yüzde 59,71'e indi. Böylece barajlardaki düşüş son 25 günde 7,04 yüzde puana ulaştı.
Toplam kapasite üzerinden yapılan hesaplama, bu gerilemenin yaklaşık 61,2 milyon metreküp suya karşılık geldiğini gösteriyor. Ortalama kayıp günlük 2,45 milyon metreküp düzeyinde.
Son beş güne bakıldığında ise düşüş hızı günlük 0,30 yüzde puana yaklaşıyor. Bu da yaklaşık 2,6 milyon metreküplük günlük rezerv azalması anlamına geliyor.
Bir günlük değişimin tamamını doğrudan tüketim olarak okumak doğru değil. Barajlara gelen su, buharlaşma, ölçüm saatleri ve sistem içindeki hareketler de seviyeyi etkiliyor. Ancak kısa ve orta dönemli hesapların birbirine yakın çıkması, aşağı yönlü eğilimin geçici bir günlük hareket olmadığını gösteriyor.
HER 100 BİRİM SUYUN 37'Sİ DIŞ KAYNAKLARDAN GELDİ
Kentte son günlük su tüketimi 3 milyon 288 bin metreküp olarak ölçüldü. Bunun 2 milyon 64 bin metreküpü barajlardan, 1 milyon 224 bin metreküpü Melen ve Yeşilçay sisteminden karşılandı.
Günlük dağılım şöyle gerçekleşti:
- Barajların payı: yüzde 62,8
- Melen ve Yeşilçay'ın payı: yüzde 37,2
- Toplam tüketim: 3 milyon 288 bin metreküp
Bu tablo, yüzde 59,71 seviyesinin neden tek başına kriz göstergesi olmadığını da açıklıyor. İstanbul'un günlük su ihtiyacı yalnızca barajlardan karşılanmıyor. Buna karşılık tüketilen her 100 birim suyun yaklaşık 37 biriminin şehir dışındaki kaynaklardan gelmesi, sistemin dış takviyeye duyduğu ihtiyacı görünür hale getiriyor.
YÜZDE 60 PSİKOLOJİK SINIR, ASIL FARK GEÇMİŞ YILLARDA
15 Temmuz oranı, 2023'teki yüzde 41,39 seviyesinin ardından son 10 yılın aynı tarihindeki en düşük ikinci değer oldu. Geçen yıl aynı gün oran yüzde 59,92'ydi. Bu yıl ile geçen yıl arasındaki fark yalnızca 0,21 yüzde puan, yani yaklaşık 1,82 milyon metreküp.
Daha geniş karşılaştırmada tablo değişiyor. 2016-2025 dönemindeki 15 Temmuz oranlarının ortalaması yüzde 66,04 seviyesinde bulunuyor. Mevcut oran bu ortalamanın 6,33 yüzde puan altında.
Bu nedenle yüzde 60'ın altına inilmesinden çok, rezervin geçmiş 10 yıl ortalamasına göre ne kadar geride olduğu ve düşüşün hangi hızla sürdüğü önem taşıyor.
ÜÇ BARAJ YÜZDE 40'IN ALTINDA
Barajlar arasında belirgin bir dengesizlik bulunuyor. Elmalı, Ömerli ve Darlık yüksek seviyelerini korurken Avrupa Yakası'ndaki bazı kaynaklarda daha düşük oranlar görülüyor.
Istrancalar, Pabuçdere, Sazlıdere ve Kazandere yüzde 40'ın altında bulunuyor. Yüksek ortalamaya sahip birkaç baraj, diğer kaynaklardaki daha zayıf görünümü dengeliyor.
SICAKLIK AĞUSTOSTA BASKIYI SÜRDÜREBİLİR
İSKİ ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri birlikte okunduğunda, sıcaklığın önümüzdeki dönemde hem tüketim hem de buharlaşma üzerindeki baskıyı koruyabileceği görülüyor. İstanbul'da 15 Temmuz için en yüksek sıcaklık 29 derece olarak tahmin edilirken sonraki günlerde 31-32 dereceye ulaşan değerler bekleniyor.
İstanbul'un uzun yıllar ağustos ayı sıcaklık ortalaması 24,7 derece, ortalama en yüksek sıcaklığı ise 29,7 derece. Ağustos 2026 tahmininde İstanbul'un da içinde bulunduğu kesimlerde sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların ise genel olarak mevsim normalleri civarında kalacağı öngörülüyor.
Bu tahmin değişmezse İstanbul'da ağustos ayı ortalama sıcaklığının kabaca 25,2-25,7 derece bandında gerçekleşmesi mümkün. Bu hesap kesin hava tahmini değil, uzun yıllar ortalaması ile açıklanan sıcaklık sapmasının matematiksel karşılığı.
MEVCUT HIZ SÜRERSE AĞUSTOS SONUNDA YÜZDE 46 GÖRÜLEBİLİR
Son 25 günlük düşüş hızı ile son beş günlük hız birbirine yakın seyrediyor. Bu iki eğilim hiç değişmeden devam eder, güçlü yağış veya olağan dışı bir su girişi yaşanmazsa ortaya çıkan basit projeksiyon şöyle:
PROJEKSİYONLA İLGİLİ UYARI
- Bu hesaplama bir resmi kurum tahmini değil.
- Günlük düşüşün doğrusal biçimde devam ettiği varsayımına dayanıyor.
- Tüketimin azalması, yağış, barajlara gelen akış ve kaynaklar arasındaki işletme tercihleri sonucu değiştirebilir.
Yine de mevcut veriler, ağustos ayı boyunca yalnızca toplam doluluk oranının değil günlük tüketimin, barajlardan çekilen su miktarının ve Melen-Yeşilçay katkısının birlikte izlenmesi gerektiğini gösteriyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)