TBMM hukuk heyeti Lahey'de | Türkiye UAD'deki "soykırım" davasına müdahil oluyor: İsrail dokunulmazlığı son bulacak!

İsrail'in çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin kişiyi öldürdüğüne dikkati çeken Yüksel, İsrail'in kuvözdeki bebekler dahil olmak üzere Gazzelileri yok etmek istediğini söyledi.

''BİLGİ VE BELGELERLE GİDİYORUZ''

Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava olduğunun altını çizen Yüksel, şöyle devam etti:

"Biz de ilk andan itibaren Türkiye olarak bu davaya müdahil olacağımızı ilan etmiştik ve 31 Mayıs'ta Lahey Büyükelçiliğimiz tarafından Uluslararası Adalet Divanına nota verilerek bu davaya müdahil olacağımızı resmi olarak kayıt altına almıştık. Biz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün hukuki ve teknik çalışmaları yaparak, uluslararası hukukun, Uluslararası Adalet Divanının ve bundan önceki soykırım davaları ve uluslararası ceza mahkemeleri kararları örnekleri olmak üzere bilgi ve belgeleriyle delilleri ortaya koyarak müdahillik başvurusu hazırladık."

Yüksel, TBMM hukuk heyeti olarak, Lahey'de Türkiye saati ile saat 17.30'da UAD'ye dileklerini sunacaklarını, bugüne kadar Nikaragua, Kolombiya, Meksika, Libya, Filistin ve son olarak İspanya'nın müdahillik başvurusunda bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin müdahillik için en kapsamlı başvuruyu yapacak ülke olduğuna vurgu yapan Yüksel, "Bizler delilleriyle birlikte -ki bu delilleri bizzat Güney Afrika heyetine de sunmuştuk- bu belgelerle kapsamlı bir başvuru yapacağız. Özellikle tanıklarla görüşmeler ile Anadolu Ajansının videoları ve resimleri başta olmak üzere deliller hazırladık. Orada yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor. Bütün bunlarla birlikte delilleri sunmak kaydıyla soykırım suçunu kanıtlar şekilde dilekçemizi sunacağız." ifadelerini kullandı.