ABD Başkanı Joe Biden’dan Netanyahu’ya rest iddiası: Maval okuma, çantada keklik zannetme!

Buna karşın Netanyahu'nun, müzakere heyetini suçladığı, "Başbakan yerine Hamas'a baskı yapmalarını istediği" paylaşılmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından Netanyahu'nun 1 Ağustos akşamı İsrail istihbarat direktörleriyle yaptığı toplantı sert tartışmalar ve sözlü atışmalarla geçmişti.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

ANLAŞMAYA YENİ ŞART: İSRAİL, GAZZE'DE KALMAYA DEVAM EDECEK

İsrail esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini iddia ederken, Netanyahu, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru isimli bölgeyi kontrol edeceği, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceği gibi maddeleri yeni ön şartlar olarak açıklamıştı.

Basına yansıyan haberlere göre, İsrail'in anlaşmaya getirdiği yeni şartlar arasında, esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi yer alıyor.

Metinde ayrıca Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nda da İsrail askerlerinin kontrolünün ardından Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesi şartı da bulunuyor.

SALDIRI GARANTİSİ TALEP EDİYOR

Taraflar arasında esir takası mutabakatı için planlanan ikinci ve üçüncü safhalara geçişte yaşanabilecek anlaşmazlık veya uygulamada başarısızlık yaşanması halinde İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına yeniden başlaması için uluslararası garanti talep ediliyor.

İsrail ayrıca anlaşma imzalanmadan önce Gazze'deki canlı İsrailli esirlerin listesini istiyor.