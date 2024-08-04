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ABD Başkanı Joe Biden'dan Netanyahu'ya rest iddiası: Maval okuma, çantada keklik zannetme!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'daki görüşmede Binyamin Netanyahu'ya "Bana maval okuma" dediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan İsrail tarafı esir takası müzakerelerinde gelinen noktada anlaşmaya yeni 'şartlar' sokmaya çalışarak İsrailli askerlerin Gazze'deki varlığını meşrulaştırmaya ve devam ettirmeye çalışıyor.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 00:05 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 00:27
ABD Başkanı Joe Biden’dan Netanyahu’ya rest iddiası: Maval okuma, çantada keklik zannetme!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, geçen hafta Beyaz Saray'daki görüşmelerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Bana maval okuma." dediği iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

''MAVAL OKUMA, ÇANTADA KEKLİK ZANNETME''

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Biden ve Netanyahu'nun 25 Temmuz'da Washington Beyaz Saray görüşmesinde ilginç ifadeler kullanıldı. Netanyahu'nun "İsrail'in karşılıklı esir takası anlaşması müzakerelerinde yol aldığını" belirtmesi üzerine Biden'ın "Bana maval okuma. Beni de çantada keklik zannetme." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

YORUM YAPAMADI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "ABD Başkanı ile kapalı görüşmesindeki konuşmalara ilişkin yorum yapmayacağı" belirtildi.

Netanyahu açıklamada, "ABD siyasetine müdahale etmeyeceği, kim başkan seçilirse seçilsin onunla çalışacağı ve Amerikalılardan da İsrail siyasetine müdahale etmemesini beklediğini" vurguladı.

HAMAS'A BASKI YAPILMASI EMRİ VERMİŞTİ

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından Netanyahu'nun 1 Ağustos akşamı İsrail istihbarat direktörleriyle yaptığı toplantı sert tartışmalar ve sözlü atışmalarla geçmişti.

İsrail güvenlik teşkilatı liderlerinin, Netanyahu'ya anlaşmaya eklemek istediği maddelerin uzlaşıyı imkansız hale getirdiğini değerlendirdiklerini ilettiği belirtilmişti.

Buna karşın Netanyahu'nun, müzakere heyetini suçladığı, "Başbakan yerine Hamas'a baskı yapmalarını istediği" paylaşılmıştı.

ANLAŞMAYA YENİ ŞART: İSRAİL, GAZZE'DE KALMAYA DEVAM EDECEK

İsrail esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini iddia ederken, Netanyahu, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru isimli bölgeyi kontrol edeceği, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceği gibi maddeleri yeni ön şartlar olarak açıklamıştı.

Basına yansıyan haberlere göre, İsrail'in anlaşmaya getirdiği yeni şartlar arasında, esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi yer alıyor.

Metinde ayrıca Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nda da İsrail askerlerinin kontrolünün ardından Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesi şartı da bulunuyor.

SALDIRI GARANTİSİ TALEP EDİYOR

Taraflar arasında esir takası mutabakatı için planlanan ikinci ve üçüncü safhalara geçişte yaşanabilecek anlaşmazlık veya uygulamada başarısızlık yaşanması halinde İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına yeniden başlaması için uluslararası garanti talep ediliyor.

İsrail ayrıca anlaşma imzalanmadan önce Gazze'deki canlı İsrailli esirlerin listesini istiyor.

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