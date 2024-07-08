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Tel Aviv'de kafesli protesto! Onlarca İsrailli, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü: Sen baştasın, sen suçlusun

Tel Aviv'de Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler yine sokaklara akın etti. Kafesli protesto düzenleyen İsrailliler, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak.", "Sen baştasın, sen suçlusun." diye bağırdı.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 00:03
Tel Aviv’de kafesli protesto! Onlarca İsrailli, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Sen baştasın, sen suçlusun 1

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.


Tel Aviv'de halk sokaklarda! 'Savaşa son' sloganları atılıyor!

Tel Aviv’de kafesli protesto! Onlarca İsrailli, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Sen baştasın, sen suçlusun 2

İsrail'de, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, müzakerelerde Hamas'ın kabul ettiği bir ateşkes taslağının olduğu tabloda, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti.

Tel Aviv’de kafesli protesto! Onlarca İsrailli, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Sen baştasın, sen suçlusun 3

On binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

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