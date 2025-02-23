Terör devleti İsrail'in 27 Eylül 2024'te Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve 3 Ekim'de düzenlenen bir başka saldırıda can veren Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi.
Nasrallah'ın cenazesinin Burj Barajneh'e köyüne, Safiyuddin'in cenazesinin ise Deyr Kanun Nahir köyüne defnedileceği duyuruldu.
Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin'e 5 ay sonra cenaze töreni (Talvim.com.tr)
HİZBULLAH LİDERİ NAİM KASIM: NASRALLAH'IN MİRASINA SADIĞIM
Beyrut'ta düzenlenen cenaze töreninde açıklama yapan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail tarafından öldürülen Hasan Nasrallah'ın yolunu izlemeye devam edeceğini söyledi. "Nasrallah'ın mirasına sadığım" ifadesinde bulunan Kasım, Nasrallah'a atıfta bulunarak "Yolunda yürüyeceğiz ve iradeni koruyacağız. Sen hala bizimlesin. Senin yolun ve mücadelen içimizde yaşıyor" dedi.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas sözcüsü Abdüllatif Kanu, eski Hizbullah lideri Nasrallah'ın Filistin halkına verdiği dayanışmanın tarihten silinmeyeceğini söyledi. Kanu, Nasrallah ve yoldaşlarının yaptıkları fedakarlıkların Filistin halkının hafızasında her zaman yer edineceğini belirtti.
Öte yandan İsrail, cenaze töreni öncesinde Lübnan'ın güneyini vurdu. Lübnan medyası, "Düşman uçakları Tire bölgesindeki iki bölgeyi hedef alan saldırı düzenledi" açıklaması yaptı.
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı (Takvim.com.tr)
İSRAİL UÇAKLARI TÖREN ALANINDA ALÇAK UÇUŞ YAPTI
İsrail savaş uçakları, ses hızına ulaşarak Beyrut'taki cenaze töreni alanında alçak uçuş yaptı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Beyrut'ta eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında stadyum üzerinde uçan İsrail Hava Kuvvetleri jetlerinin İsrail'i tehdit eden herkese "açık bir mesaj" gönderdiğini söyledi.
Katz, "Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut üzerinde uçan İsrail Hava Kuvvetleri uçakları açık bir mesajdır. İsrail'i yok etmekle tehdit eden ve İsrail'e saldıran herkesin sonu bu olacaktır" dedi.