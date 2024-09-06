Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı

Son dakika haberleri... Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.
ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞLARA KAPATILDI
Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı. Bomba uzmanları uçağa girdi ve uçakta arama yapılıyor.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...