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Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 17:41
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı

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Son dakika haberleri... Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞLARA KAPATILDI

Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı. Bomba uzmanları uçağa girdi ve uçakta arama yapılıyor.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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