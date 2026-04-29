Uluslararası araştırma ekiplerinin güncel kozmolojik veriler üzerinden yaptığı yeni hesaplamalar evrenin sonuna dair tahminleri yeniden gündeme taşıdı. Bulgular evrenin genişlemesinin sonsuza kadar sürmeyebileceğini ve yaklaşık 20 milyar yıl içinde çöküş sürecine girebileceğini ortaya koyuyor.
Evren 33,3 milyar yıl sonra kritik eşiğe ulaşabilir
Araştırmanın merkezinde Donostia International Physics Center bünyesinde çalışan bilim insanlarının geliştirdiği yeni kozmolojik model yer alıyor. Çalışmada evrenin Büyük Patlama'dan yaklaşık 33,3 milyar yıl sonra kritik bir denge noktasına ulaşabileceği hesaplandı.
13,8 milyar yıllık evren için yeni zaman çizelgesi
Kabul gören ölçümlere göre evrenin yaşı yaklaşık 13,8 milyar yıl. Yeni senaryo bu veriyi temel alarak evrenin potansiyel sonuna kadar yaklaşık 20 milyar yıllık bir süreç kaldığını öne sürüyor. Bu, önceki "trilyonlarca yıl sürecek ısı ölümü" tahminlerinden oldukça farklı bir tablo çiziyor.
DESI verileri enerjinin sabit olmayabileceğine işaret ediyor
Çalışmada önemli bir veri kaynağı olarak Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) tarafından yapılan geniş ölçekli galaksi haritalamaları kullanıldı. Yaklaşık 47 milyon galaksiyi kapsayan bu gözlemler karanlık enerjinin sabit olmayabileceğine işaret ediyor.
Genişleme tersine dönebilir
Araştırmacılara göre karanlık enerji zamanla zayıflarsa evrenin genişlemesi yavaşlayabilir ve hatta tamamen tersine dönebilir. Bu durumda "Büyük Çöküş" olarak adlandırılan süreç başlayarak galaksiler, yıldızlar ve gezegenler birbirine yaklaşmaya başlar.
Modelin ileri aşamalarında tüm maddenin giderek daha yoğun bir şekilde sıkışarak tek bir noktada toplanabileceği öngörülüyor. Bu durum, evrenin dev bir tekillik hâline dönüşmesiyle sonuçlanabilecek teorik bir son senaryoyu gündeme getiriyor.
Süreç ilerledikçe kara deliklerin daha sık birleşmesi ve kozmik yapının hızla parçalanması bekleniyor. Bu durum evrenin son evresinde yoğun bir enerji ve madde çöküşünü tetikleyebilir.
Bilim dünyasında tartışma sürüyor
Araştırmacılar elde edilen sonuçların henüz kesinlik kazanmadığını özellikle vurguluyor. Hem Donostia ekibinin modellemeleri hem de DESI gözlemleri evrenin geleceğine dair mevcut kozmolojik teorilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.