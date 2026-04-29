CANLI YAYIN
Geri

Harita alarm veriyor: Geriye sadece 20 milyar yıl kaldı

Bilim dünyasında evrenin sonuna dair uzun süredir iki temel görüş bulunuyordu. Sınırsız genişleme ya da zamanla yavaşlayarak “ısı ölümü”ne ulaşma. Ancak son araştırmalar bu tabloda ciddi bir değişim ihtimaline işaret ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Harita alarm veriyor: Geriye sadece 20 milyar yıl kaldı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Uluslararası araştırma ekipleri evrenin genişlemesinin yaklaşık 20 milyar yıl içinde çöküş sürecine girebileceğini öne sürdü.
  • Donostia International Physics Center'daki bilim insanları, evrenin 33,3 milyar yıl sonra kritik bir denge noktasına ulaşabileceğini hesapladı.
  • Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) verileri, karanlık enerjinin sabit olmayabileceğini ve evrenin genişlemesinin tersine dönebileceğini gösteriyor.
  • Araştırmacılar, karanlık enerjinin zayıflaması durumunda evrenin genişlemesinin tamamen tersine dönebileceğini ve 'Büyük Çöküş' sürecinin başlayabileceğini belirtiyor.
  • Bilim dünyasında, elde edilen sonuçların kesinlik kazanmadığı ve mevcut kozmolojik teorilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği tartışılıyor.

Uluslararası araştırma ekiplerinin güncel kozmolojik veriler üzerinden yaptığı yeni hesaplamalar evrenin sonuna dair tahminleri yeniden gündeme taşıdı. Bulgular evrenin genişlemesinin sonsuza kadar sürmeyebileceğini ve yaklaşık 20 milyar yıl içinde çöküş sürecine girebileceğini ortaya koyuyor.

Uluslararası araştırma ekipleri evrenin genişlemesinin yaklaşık 20 milyar yıl içinde çöküş sürecine girebileceğini öne sürdü. Fotoğraflar:AA

Evren 33,3 milyar yıl sonra kritik eşiğe ulaşabilir

Araştırmanın merkezinde Donostia International Physics Center bünyesinde çalışan bilim insanlarının geliştirdiği yeni kozmolojik model yer alıyor. Çalışmada evrenin Büyük Patlama'dan yaklaşık 33,3 milyar yıl sonra kritik bir denge noktasına ulaşabileceği hesaplandı.

Donostia International Physics Center'daki bilim insanları, evrenin 33,3 milyar yıl sonra kritik bir denge noktasına ulaşabileceğini hesapladı.

13,8 milyar yıllık evren için yeni zaman çizelgesi

Kabul gören ölçümlere göre evrenin yaşı yaklaşık 13,8 milyar yıl. Yeni senaryo bu veriyi temel alarak evrenin potansiyel sonuna kadar yaklaşık 20 milyar yıllık bir süreç kaldığını öne sürüyor. Bu, önceki "trilyonlarca yıl sürecek ısı ölümü" tahminlerinden oldukça farklı bir tablo çiziyor.

Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) verileri, karanlık enerjinin sabit olmayabileceğini ve evrenin genişlemesinin tersine dönebileceğini gösteriyor.

DESI verileri enerjinin sabit olmayabileceğine işaret ediyor

Çalışmada önemli bir veri kaynağı olarak Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) tarafından yapılan geniş ölçekli galaksi haritalamaları kullanıldı. Yaklaşık 47 milyon galaksiyi kapsayan bu gözlemler karanlık enerjinin sabit olmayabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, karanlık enerjinin zayıflaması durumunda evrenin genişlemesinin tamamen tersine dönebileceğini ve 'Büyük Çöküş' sürecinin başlayabileceğini belirtiyor.

Genişleme tersine dönebilir

Araştırmacılara göre karanlık enerji zamanla zayıflarsa evrenin genişlemesi yavaşlayabilir ve hatta tamamen tersine dönebilir. Bu durumda "Büyük Çöküş" olarak adlandırılan süreç başlayarak galaksiler, yıldızlar ve gezegenler birbirine yaklaşmaya başlar.

Modelin ileri aşamalarında tüm maddenin giderek daha yoğun bir şekilde sıkışarak tek bir noktada toplanabileceği öngörülüyor. Bu durum, evrenin dev bir tekillik hâline dönüşmesiyle sonuçlanabilecek teorik bir son senaryoyu gündeme getiriyor.

Bilim dünyasında, elde edilen sonuçların kesinlik kazanmadığı ve mevcut kozmolojik teorilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği tartışılıyor.

Süreç ilerledikçe kara deliklerin daha sık birleşmesi ve kozmik yapının hızla parçalanması bekleniyor. Bu durum evrenin son evresinde yoğun bir enerji ve madde çöküşünü tetikleyebilir.

Harita alarm veriyor: Geriye sadece 20 milyar yıl kaldı-7

Bilim dünyasında tartışma sürüyor

Araştırmacılar elde edilen sonuçların henüz kesinlik kazanmadığını özellikle vurguluyor. Hem Donostia ekibinin modellemeleri hem de DESI gözlemleri evrenin geleceğine dair mevcut kozmolojik teorilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Yaban mersini büyüklüğünde! Beyne yerleştirilen akıllı çip ile evde depresyon tedavisiYaban mersini büyüklüğünde! Beyne yerleştirilen akıllı çip ile evde depresyon tedavisi
Yaban mersini büyüklüğünde! Beyne yerleştirilen akıllı çip ile evde depresyon tedavisi
Yapay zeka herkese aynı mı konuşuyor? Uzmandan kültürü göz ardı ediyor eleştirisiYapay zeka herkese aynı mı konuşuyor? Uzmandan kültürü göz ardı ediyor eleştirisi
Yapay zeka herkese aynı mı konuşuyor? Uzmandan kültürü göz ardı ediyor eleştirisi
Yine Türkiye’yi hedef aldı ağzını iyice bozdu: Kim bu Kainerugaba? | İsrail’le derin bağlar... Takvim dosyasını aralıyor
SONRAKİ HABER

Batı'nın eliti İsrail'in yaveri

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler