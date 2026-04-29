Çalışmada önemli bir veri kaynağı olarak Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) tarafından yapılan geniş ölçekli galaksi haritalamaları kullanıldı. Yaklaşık 47 milyon galaksiyi kapsayan bu gözlemler karanlık enerjinin sabit olmayabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, karanlık enerjinin zayıflaması durumunda evrenin genişlemesinin tamamen tersine dönebileceğini ve 'Büyük Çöküş' sürecinin başlayabileceğini belirtiyor.

Genişleme tersine dönebilir

Araştırmacılara göre karanlık enerji zamanla zayıflarsa evrenin genişlemesi yavaşlayabilir ve hatta tamamen tersine dönebilir. Bu durumda "Büyük Çöküş" olarak adlandırılan süreç başlayarak galaksiler, yıldızlar ve gezegenler birbirine yaklaşmaya başlar.

Modelin ileri aşamalarında tüm maddenin giderek daha yoğun bir şekilde sıkışarak tek bir noktada toplanabileceği öngörülüyor. Bu durum, evrenin dev bir tekillik hâline dönüşmesiyle sonuçlanabilecek teorik bir son senaryoyu gündeme getiriyor.