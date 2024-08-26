SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Harem-i Şerif'e 'siyonist' baskın! İTamar Ben-Gvir'in "Mescid-i Aksa'da sinagog" hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü

İsrail'in Gazze'deki sistematik soykırımı devam ederken Mescid-i Aksa'ya 'siyonist' baskınlar sürüyor. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istiyorum" sözleri ortalığı karıştırdı. İsrail Başbakanlığı panikle Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunurken soykırım kabinesi de birbirine düştü. İsrail ana muhalefeti ise soykırımcı Netanyahu hükümetinin "kontrolü kaybettiğini" ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 16:17 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 16:33
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etti.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirİsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

SİYONİSTLER BİRBİRİNE GİRDİ!

İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu.

Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.

Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav GallantSoykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant

"ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATTI"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

İsrailli siyasetçiler, aşırı sağcı Ben-Gvir'in çıkışlarına tepki gösteriyor.

Gallant, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da statükoya meydan okumanın "tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem" olduğunu kaydetti.

Bakan Gallant, açıklamasında, "Ben-Gvir'in eylemleri İsrail devletinin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirİsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

BEN GVİR'DEN GALLANT'A "JET" YANIT: "HAMAS'A BOYUN EĞDİN"

Öte yandan Bakan Ben-Gvir'in, Savunma Bakanı Gallant'a cevabı gecikmedi.

Gallant'ın "Hamas'a boyun eğdiğini" savunan ve Hamas ile yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini eleştiren Ben-Gvir, Savunma Bakanı'nın "yenilgiyi kabul eden anlayışın yıkıcı politikasını" Lübnan Hizbullahı'na karşı da sürdürmeyi seçtiğini öne sürdü.

Ben-Gvir, Hizbullah'a karşı "kesin bir savaş" yürütülmesi çağrısında bulundu.

Yair Lapid Yair Lapid

İSRAİL ANA MUHALEFETİ: NETANYAHU HÜKÜMETİ KONTROLÜ KAYBETTİ

Ana muhalefet lideri Yair Lapid de Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın statüsünde değişim olmadığı açıklamalarına işaret ederek, statükonun gerçekten değişmediğini ancak Ben-Gvir'in bunu ölçemediğini savundu.

Lapid, Netanyahu hükümetinin "kontrolü kaybettiğini" ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirİsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

SIK SIK AKSA'YA BASKIN DÜZENLİYOR

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenlediİsrailliler, Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi

HAREM-İ ŞERİF'E SİYONİST BASKIN

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi. İşgalci İsrail polisinin koruması altındaki fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'in avlusunda dini ritüellerini gerçekleştirdi.


Han Yunustan geri acı kaldı! Soykırımcı İsrail Gazzedeki yıkımı böyle görüntülendiHan Yunustan geri acı kaldı! Soykırımcı İsrail Gazzedeki yıkımı böyle görüntülendi
Han Yunus'tan geri acı kaldı! Soykırımcı İsrail Gazze'deki yıkımı böyle görüntülendi
İsrailde on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto için sokaklarda: Zorunlu askerlik karşıtlığı büyüyorİsrailde on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto için sokaklarda: Zorunlu askerlik karşıtlığı büyüyor
İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto için sokaklarda: Zorunlu askerlik karşıtlığı büyüyor
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnanı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladıCANLI TAKİP | İsrail, Lübnanı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan'ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği...
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Davamız Hakk’a yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’na
FED’den faiz açıklaması geldi altın uçtu! Gram altın ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş’ten flaş yıl sonu altın tahmini
Esad’dan Terörle mücadele Türkiye ile ortak çıkarımız sözleri! PKK’da Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak korkusu
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz’dan Karlov suikastına ’Namık’ portresi
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Kan lekeleri Narin’e mi ait? Valilikten açıklama geldi! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu?
SON DAKİKA