Harem-i Şerif'e 'siyonist' baskın! İTamar Ben-Gvir'in "Mescid-i Aksa'da sinagog" hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi.
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etti.
Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.
SİYONİSTLER BİRBİRİNE GİRDİ!
İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu.
Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.
Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant
"ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATTI"
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
İsrailli siyasetçiler, aşırı sağcı Ben-Gvir'in çıkışlarına tepki gösteriyor.
Gallant, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da statükoya meydan okumanın "tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem" olduğunu kaydetti.
Bakan Gallant, açıklamasında, "Ben-Gvir'in eylemleri İsrail devletinin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.