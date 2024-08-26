Harem-i Şerif'e 'siyonist' baskın! İTamar Ben-Gvir'in "Mescid-i Aksa'da sinagog" hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü

Gallant'ın "Hamas'a boyun eğdiğini" savunan ve Hamas ile yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini eleştiren Ben-Gvir, Savunma Bakanı'nın "yenilgiyi kabul eden anlayışın yıkıcı politikasını" Lübnan Hizbullahı'na karşı da sürdürmeyi seçtiğini öne sürdü.

Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu 'nun Mescid-i Aksa 'nın statüsünde değişim olmadığı açıklamalarına işaret ederek, statükonun gerçekten değişmediğini ancak Ben-Gvir'in bunu ölçemediğini savundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir



SIK SIK AKSA'YA BASKIN DÜZENLİYOR

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.