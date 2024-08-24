İsrail’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto için sokaklarda: Zorunlu askerlik karşıtlığı büyüyor

OYUNCAK VE MEZARLAR SERGİLENDİ Ülkede geçtiğimiz haftadan beri düzenlenen tepki gösterileri sürerken halk, 'oyuncaklar' ve 'mezar taşları' ile birlikte eylem yapıyor.

MUHALEFET ESİRLERİ KULLANIYOR Cadde ve sokaklarda haftalardır toplanan kalabalık içerisinde İsrailli esirlerin yakınlarının olduğu söyleniyordu. Ancak sahadan yayın yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, bulunulan kalabalığın içerisinde çok fazla esir yakınlarının olmadığını ifade etti. Buna gerekçe olarak ise muhalefet partilerinin esir yakınlarını kullandığı gösterdi.

ATLI POLİSLER GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTI Öte yandan caddede oluşan yoğun kalabalığa İsrailli 'atlı askerler' tarafından müdahale ederek abluka uygulandı. Polis, giriş ve çıkışları barikat kurarak kapattı. Polisin, Savunma Bakanlığı binasının etrafında kurduğu barikat ile gruplar arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

İSRAİLLİLER FİLİSTİNLİLERLE SOYKIRIMA KARŞI DURDU Öte yandan gündüz saatlerinde İsrail'in kuzeyinde Filistinli ve İsrailli aktivistler, Gazze Şeridi'ne on aydan uzun süredir devam eden İsrail'in saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal, toprak gasbı uygulamaları ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri düzenledi. "İşgale hayır, savaşa hayır" diye slogan atan göstericiler, "Savaşı ve işgali durdurun", "İşgal varken barış olmaz", "İşgale karşı direnin", "Askeri bir çözüm yok", yazılı Arapça ve İbranice yazılı pankartlar taşıdı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN