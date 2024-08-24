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İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto için sokaklarda: Zorunlu askerlik karşıtlığı büyüyor

Netanyahu ve hükümeti, İsrail sokaklarında kendi vatandaşları tarafından protesto edilmeye devam ediyor. İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin bugüne kadar askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorla askere alınması kararı, Tel Aviv'de yüzlerce Haredi tarafından protesto ediliyor. Öte yandan sokaklara dökülen halk, ellerinde bebek 'oyuncakları' ve 'mezar taşları' sergileyerek Savunma Bakanlığı'na yürüdü.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 22:16 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 22:31
İsrail’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto için sokaklarda: Zorunlu askerlik karşıtlığı büyüyor

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İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin zorunlu askere alınması kararına karşı gelen Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) günlerdir olduğu gibi bu gün de gösteri düzenledi. Öte yandan sokaklara dökülen İsrail halkı, müzakere sürecinin çıkmaza girmesi nedeniyle ellerinde oyuncak ve mezar taşları sergiledi.

İSRAİLLİLER 'ASKERE' GİTMEK İSTEMİYOR

İsrail'de sivil halk Savunma Bakanlığı'na karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Sokaklara dökülen halk ellerinde pankart ve afişlerle caddeleri kapattı. Halk, İsrail'in çıkardığı 'zorunlu askerlik' seferberliğine oldukça tepkili. Askere gitmek istemeyen laik yahudiler, günlerdir İsrail hükümeti ile karşı karşıya.

On binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto için sokaklarda

NETANYAHU'YA HEM KABİNEDE HEM SOKAKTA TEPKİ

Öte yandan İsrail'de halk İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırım nedeniyle eylemlerini devam ettiriyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümetinin Hamas ile yapması beklenen ancak çeşitli bahanelerle sonuca varmayan müzakere süreci protesto ediliyor.

Netanyahu ve hükümeti, İsrail yetkilileri tarafından da ek talepler istemesi yönüyle müzakere sürecini çıkmaza soktuğu gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor.

OYUNCAK VE MEZARLAR SERGİLENDİ

Ülkede geçtiğimiz haftadan beri düzenlenen tepki gösterileri sürerken halk, 'oyuncaklar' ve 'mezar taşları' ile birlikte eylem yapıyor.

MUHALEFET ESİRLERİ KULLANIYOR

Cadde ve sokaklarda haftalardır toplanan kalabalık içerisinde İsrailli esirlerin yakınlarının olduğu söyleniyordu. Ancak sahadan yayın yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, bulunulan kalabalığın içerisinde çok fazla esir yakınlarının olmadığını ifade etti. Buna gerekçe olarak ise muhalefet partilerinin esir yakınlarını kullandığı gösterdi.

ATLI POLİSLER GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTI

Öte yandan caddede oluşan yoğun kalabalığa İsrailli 'atlı askerler' tarafından müdahale ederek abluka uygulandı. Polis, giriş ve çıkışları barikat kurarak kapattı. Polisin, Savunma Bakanlığı binasının etrafında kurduğu barikat ile gruplar arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

İSRAİLLİLER FİLİSTİNLİLERLE SOYKIRIMA KARŞI DURDU

Öte yandan gündüz saatlerinde İsrail'in kuzeyinde Filistinli ve İsrailli aktivistler, Gazze Şeridi'ne on aydan uzun süredir devam eden İsrail'in saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal, toprak gasbı uygulamaları ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri düzenledi.

"İşgale hayır, savaşa hayır" diye slogan atan göstericiler, "Savaşı ve işgali durdurun", "İşgal varken barış olmaz", "İşgale karşı direnin", "Askeri bir çözüm yok", yazılı Arapça ve İbranice yazılı pankartlar taşıdı.

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