Almanya’nın Solingen kentinde bıçakla dehşet saçan şüpheli tutuklandı





Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edildi.

Issa Al H'nın terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini paylaştığı ve örgüte "23 Ağustos 2024'ten önce şu anda kesin olarak belirlenemeyen bir zamanda katıldığı" belirtilen açıklamada, radikal görüşlerinden dolayı zanlının 23 Ağustos'ta Solingen'deki festivalde mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi öldürmeye karar verdiği iddia edildi.

Açıklamada, zanlının burada festival ziyaretçilerini arkadan boyun ve üst vücut bölgelerinden defalarca ve kasıtlı olarak bıçakladığı belirtilerek, saldırıda 3 kişinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, zanlının dün Solingen'de gözaltına alındığı, bugün de hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.