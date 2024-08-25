Almanya’nın Solingen kentinde bıçakla dehşet saçan şüpheli tutuklandı

SINIR DIŞI EDİLECEKTİ
Suriye'nin Deyrizor kentinde doğduğu belirtilen 26 yaşındaki Issa Al H, 2022'de Almanya'ya geldi ve Bielefeld kentinde sığınma talebinde bulundu.
Issa Al H'nin iltica talebi Almanya'da reddedildiği için geçen yıl Bulgaristan'a sınır dışı edilecekti. Ancak Issa Al H, Almanya'da saklanarak sınır dışı edilme tarihini geçirdi. Daha sonra sınır dışı edilme işlemi iptal edildi ve Federal Göç Dairesi Issa Al H'ye koruma statüsü verdi. Issa Al H. ardından Solingen'e gönderildi.
Dublin Anlaşması'na göre, bir sığınmacının ilk giriş yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkesi genellikle bu kişinin sığınma başvurusundan sorumlu. Issa Al H'nin Bulgaristan üzerinden AB'ye girdiği için Almanya'dan Bulgaristan'a sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.
BIÇAKLI SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.
Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun bir şekilde aramıştı.