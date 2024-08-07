SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hamas'tan Türkiye'nin UAD başvurusuna teşekkür | Erdoğan ve kardeş Türk halkı zulme sessiz kalmadı

Filistin direnişinin sembolü Hamas, Hamas, Türkiye'nin UAD'daki İsrail soykırım davasına müdahillik başvurusunu memnuniyetle karşıladığını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Başkan Erdoğan ve Türk halkının zulme sessiz kalmadığı belirtilen açıklamada tüm dünya ülkelerini İsrail'in bölgede oluşturduğu tehdide karşı birlik çağrısı yinelendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 19:57 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 21:15
Hamas’tan Türkiye’nin UAD başvurusuna teşekkür | Erdoğan ve kardeş Türk halkı zulme sessiz kalmadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Filistin Direniş Örgütü Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık | Peş peşe açıklamalarTürkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık | Peş peşe açıklamalar
Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: "Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık" | Peş peşe açıklamalar

HAMAS'TAN YAZILI AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin UAD'ye müdahillik beyanını sunmasının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kardeş Türk halkının, Filistin davasında adaletin sağlanması ve 10 aydan uzun süredir devam eden acımasız soykırım saldırılarına maruz kalan Filistin halkının haklarına verdiği desteğin bir teyidi olarak görüldüğü" kaydedildi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM hukuk heyeti, Türkiye'nin müdahillik beyanını UAD Yazmanlığına ilettiTürkiye'nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM hukuk heyeti, Türkiye'nin müdahillik beyanını UAD Yazmanlığına iletti

Türkiye'nin UAD'da İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunun memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini, UAD'da açılan davaya katılarak acil adım atmaya ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Nazi işgaline ve İsrail'in bölgenin barışı için oluşturduğu tehdide son vermek için birleşik bir cephe oluşturmak için çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEN 46 SAYFALIK DOSYA

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Divan'a sunmuştu.

Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.

Türkiye, bu zamana kadar müdahillik bildiriminde bulunan en önemli bölge ülkesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık | Peş peşe açıklamalarTürkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık | Peş peşe açıklamalar
Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: "Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık" | Peş peşe açıklamalar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA