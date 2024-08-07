Putin’den acil durum toplantısı! 1000 asker saldırmıştı: Ukrayna’da tansiyon yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , dün Ukrayna ordusunun saldırı düzenlediği ve Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde acil durum toplantısı yapıyor.

PUTİN'DEN ACİL DURUM TOPLANTISI

Kremlin, Putin'in Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırıları ile ilgili güvenlik yetkililerini topladığını bildirdi. Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un katıldığı belirtildi.

1000 UKRAYNALI ASKER SALDIRDI

Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Putin'e Kursk bölgesindeki durum hakkında bilgi verdiği belirtildi. 1000 kadar Ukraynalı asker dün Kursk bölgesine saldırı düzenlemişti. Gerasimov'un Rus güçlerinin saldırılara karşı operasyonunun devam ettiğini belirttiği bildirildi ve şöyle konuştu:

Düşman 315 kişi kaybetti. Bunların 100'ü öldürüldü, 215'i yaralandı. 7 tank dahil 54 zırhlı araç yok edildi. Operasyon, düşmanın püskürtülmesi ve devlet sınırına ulaşılması ile sona erecek.