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Mısır havayolu şirketlerini uyardı: İran hava sahasına yaklaşmayın!

Mısır, havayolu şirketlerinden, gündemdeki gerilimler nedeniyle yarın 3 saat boyunca İran hava sahasından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 21:31 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 21:32
Mısır havayolu şirketlerini uyardı: İran hava sahasına yaklaşmayın!

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Mısır, İsrail ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.

''O SAATLER ARASINDA UZAK DURUN''

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı. Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.


Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.

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