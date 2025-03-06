Hamas’tan Trump’ın tehditlerine tepki: Filistin direnişi her olasılığa hazır!

Netanyahu ve Trump (AA)
TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki sürgün planı için bir kez daha Hamas'ı hedef aldı. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerini ve Gazze halkını öldürmekle tehdit etti. İsrail'e tam destek sözü veren Trump, Hamas liderlerinin bu emre uymamaları halinde güvende olmayacaklarını belirtti.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.
İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.
Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.