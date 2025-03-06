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Hamas'tan Trump'ın tehditlerine tepki: Filistin direnişi her olasılığa hazır!

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri sonrası Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in esirlerini geri almasının en kısa yolunun imzaladığı ateşkes anlaşmasına sadık kalması olduğunu ve Filistin direnişinin her olasılığa hazır olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 22:52 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 22:52
Hamas’tan Trump’ın tehditlerine tepki: Filistin direnişi her olasılığa hazır!

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini geri almasının en kısa yolunun imzaladığı ateşkes anlaşmasına sadık kalması olduğunu ve Filistin direnişinin her olasılığa hazır olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, İsrail'in "savaş ve soykırımla başaramadığını tehditler ve hileler yoluyla da elde edemeyeceğini" ifade etti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (Sosyal medya)Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (Sosyal medya)

"Filistin direnişi her olasılığa hazır." ifadesini kullanan Ebu Ubeyde, direnişin muhtemel bir yeni çatışmada "işgale acı verecek güce" sahip olduğunu, İsrail'in esirlerini geri almasının en kısa yolunun ise imzaladığı ateşkes anlaşmasına sadık kalması olduğunu vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in savaş tehditleriyle başarısızlık ve hayal kırıklığından başka bir şey elde edemeyeceğinin ve bu tehditlerin direnişin duruşu üzerinde hiçbir etkisi olmayacağının altını çizdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (AA)Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (AA)

İsrail'in tehditlerinin Filistin direnişine dayattığı şartları kabul ettiremediği için yaşadığı aşağılanma duygusunun dışa vurumu olduğunu ifade eden Ebu Ubeyde, Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşanacak olası bir tırmanışın direnişin elindeki İsrailli esirlerin ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, şöyle devam etti:

"Mevcut krizden çıkmanın en iyi yolu, İsrail'i, imzaladığı ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki şartları yerine getirmeye zorlamaktır. Direniş, İsrail'in anlaşmalardan kaçınma çabalarına ve sürekli erteleme taktiklerine rağmen anlaşmaya saygı göstermiş ve ona sadık kalmıştır. İsrail'in, varılan mutabakatla çelişen yeni bir durum dayatma çabalarına da karşı çıkmıştır."

Netanyahu ve Trump (AA)Netanyahu ve Trump (AA)

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki sürgün planı için bir kez daha Hamas'ı hedef aldı. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerini ve Gazze halkını öldürmekle tehdit etti. İsrail'e tam destek sözü veren Trump, Hamas liderlerinin bu emre uymamaları halinde güvende olmayacaklarını belirtti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

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