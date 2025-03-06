Hamas’tan Trump’ın tehditlerine tepki: Filistin direnişi her olasılığa hazır!

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, İsrail'in "savaş ve soykırımla başaramadığını tehditler ve hileler yoluyla da elde edemeyeceğini" ifade etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el- Kassam Tugayları , İsrail'in esirlerini geri almasının en kısa yolunun imzaladığı ateşkes anlaşmasına sadık kalması olduğunu ve Filistin direnişinin her olasılığa hazır olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde (Sosyal medya)

"Filistin direnişi her olasılığa hazır." ifadesini kullanan Ebu Ubeyde, direnişin muhtemel bir yeni çatışmada "işgale acı verecek güce" sahip olduğunu, İsrail'in esirlerini geri almasının en kısa yolunun ise imzaladığı ateşkes anlaşmasına sadık kalması olduğunu vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in savaş tehditleriyle başarısızlık ve hayal kırıklığından başka bir şey elde edemeyeceğinin ve bu tehditlerin direnişin duruşu üzerinde hiçbir etkisi olmayacağının altını çizdi.