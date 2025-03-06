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Putin'den Macron'a Napolyon uyarısı: "Hala nasıl bittiğini unutuyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak barışa ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Putin, "(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 22:08 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 22:25
Putin’den Macron’a Napolyon uyarısı: Hala nasıl bittiğini unutuyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda, Ukrayna'daki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Putin ve Macron (AA)Putin ve Macron (AA)

Savaşta zafer elde etmeyi planladıklarını dile getiren Putin, "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak. Ancak bizim sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Putin, şöyle devam etti:

"Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. (Ukrayna'da) Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var."

Putin (AA)Putin (AA)

MACRON'A NAPOLYON UYARISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa savunmasıyla ilgili çıkışlarına cevap şeklinde açıklamalarda bulunan Putin, "(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var. Aslında düşmanlarımızın, rakiplerimizin tüm hataları tam da genel olarak Rus insanının karakterini, Rus kültürünün temsilcilerini küçümsemekle başladı." ifadelerini kullandı.

Macron ve Putin (AA)Macron ve Putin (AA)

RUSYA AVRUPA'YI TEHDİT EDİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.

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