Suriye’de kuşatmaya kalkışan rejim artıkları püskürtüldü! Bin hain Hmeymim’e sığındı İsrail’den uçak bekliyor | Şara: Peşlerini bırakmayacağız

Suriye ordusunun Lazkiye ilinde devrik Beşar Esad rejimi unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara devrik rejim unsurları tarafından başlatılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu ve isyancıların peşlerini bırakmayacaklarını söyledi.
Yeni Suriye hükümetine karşı isyan başlatan devrik diktatör Beşar Esad’ın askerlerinin, Rusya'nın kiralık olarak kullandığı Hmeymim Hava Üssüne sığındığı bildirildi.
Yaklaşık bin kişilik isyancıların Rusya'ya veya İsrail'e gitmek için bekledikleri belirtildi.
Rus üssün komutanı, gelen herkesin güvenliğini bizzat kendisinin sağlayacağını belirtti. HTŞ'nin üsse müdahalesine ise cevap verileceği duyuruldu.
İsrail’in ise isyancıları almak için Hmeymim Üssüne uçak gönderebileceği iddia edildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçların ve güvenlik güçlerini hedef almasının kınandığı belirtildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Suriye hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlama ile iç barışı koruma çabalarının yanında olduğu vurgulandı.
BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suriye'deki silahlı grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırıları kınanarak, Suriye'nin istikrarının ve tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin desteklendiği yinelendi.
Açıklamada, BAE'nin Suriye halkını ve onların güvenlik, barış, istikrar ve insanca yaşama özlemlerine ulaşmayı amaçlayan tüm çabalarını desteklediği kaydedildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçların ve güvenlik güçleri ile devlet kurumlarını hedef almasının güçlü bir şekilde kınandığı ve reddedildiği ifade edildi.
Açıklamada, Kuveyt'in Suriye devletini ve hükümetinin ulusal güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm çaba ve önlemleri desteklediği aktarıldı.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de kanun dışı grupların işlediği suçları, güvenlik güçlerini hedef almalarını, güvenliği ve iç barışı bozma girişimlerini güçlü bir şekilde kınadığını ve reddettiğini belirtti.
Bakanlık, ülkenin güvenliği, istikrarı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve Suriye halkının barış içinde bir arada yaşama, kalkınma ve sürdürülebilir refah beklentilerinin karşılanması konusunda Suriye hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu yineledi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, Suriye'nin Lazkiye ilinde meydana gelen, çok sayıda can kaybı ve yaralanmalara neden olan çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.
Mısır'ın, güvenlik tehditleri karşısında Suriye devletini, kurumlarını ve istikrarını desteklediği vurgulanan açıklamada, Suriye halkının güvenliğini, emniyetini ve istikrarını etkileyecek her türlü hareketin reddedildiği bildirildi.
Her türlü şiddete karşı mücadele edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Suriye'nin ulusal çıkarlarının her şeyin üstünde tutulması ve Suriye'deki bu hassas geçiş döneminin aşılması için çalışılması gerektiği kaydedildi.
Bakanlık ayrıca, Suriye halkının tüm kesimlerinin dışlanmadan katılımını garanti altına alan ve Suriye'deki tüm mezheplerin haklarını güvence altına alan kapsamlı bir siyasi geçiş sürecinin başlatılmasının önemine işaret etti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ürdün'ün Suriye'nin güvenliğini, istikrarını, birliğini ve egemenliğini desteklediği vurgulandı.
Bakanlığın açıklamasında, ülkenin güvenliği ve barışına kasteden, ülkeyi fitne ve kaosa sürüklemeye çalışan girişimlerin kınanmasının yanı sıra Suriye'nin güvenliğini, barışını ve güvenlik kurumlarını hedef alan, Suriye'yi kaosa, ihtilafa ve çatışmaya sürüklemeye çalışan tüm gruplar, girişimler ve dış müdahaleler de kınandı.
Açıklamada, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını ve halkının emniyetini, hukuku ve iç barışı korumak için aldığı tüm tedbirlerin desteklendiği vurgulandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin Lazkiye ilinde yaşanan olaylara ilişkin video mesaj yayımladı.
Şara, mesajında bazı rejim kalıntılarının bilmedikleri yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştığına işaret eden Şara, "Ve işte bugün, Suriye'yi yeniden tanıyorlar, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek ve bir bütün olduğunu görüyorlar." ifadelerini kullandı.
Şara, Suriye'yi korumak herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, dün gece yaşananların böyle bir halkı ve ruhu barındıran ülke için endişeye gerek olmadığını kanıtladığını bildirdi.
Devrik Baas rejimi güçlerine de seslenen Şara, "Biz, sizin harap ettiğiniz bu ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız ve kimsenin kanını dökmek gibi bir amacımız yoktur. Biz şerefimizle savaşan bir milletiz, siz ise şerefsizce savaşanlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.
Şara, devrik rejim güçlerinin yaptıklarının şaşırtıcı olmadığını vurgulayarak, onlara altından kalkmayacakları bir karşılık vereceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Şara, şunları kaydetti:
"Ordu ve güvenlik güçlerimizi, sivilleri koruma ve güvenliğini sağlama konusundaki bağlılıklarından, çöken rejimin kalıntılarını takip ederken gösterdikleri hız ve performanstan dolayı tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerine, kimsenin aşırı tepki vermesine veya aşırı tepki göstermesine izin vermemelerini özellikle vurguluyorum. Bizi düşmanımızdan ayıran husus, ilkelerimize olan bağlılığımızdır."
Provokasyon yapmayı amaçlayan devrik rejim güçlerinin peşini bırakmayacaklarını, onları mahkemeye çıkaracaklarını vurgulayan Şara, "Size şunu hatırlatırım, Allah, esirin mertebesini yetim ve yoksulun mertebesine eş tutmuştur. 'Onlar, kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, yetimlere ve esirlere yedirirler.' (Kur'an-ı Kerim ayeti). Allah, esiri iyilik ve merhamet gösterilecek bir konuma yerleştirmiştir. Bu nedenle esirin aşağılanması veya dövülmesi uygun değildir. Bu Allah'ın emrine ve ardından ülkenin yasalarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.
Şara, silahı sadece devletin elinde toplama konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Sahil kesiminde çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan sivillerin korunmasının görevleri olduğuna işaret eden Şara, "Uğradığımız ihanete rağmen devlet toplumsal barışın garantörü olmaya devam edecek. Buna kimsenin dokunmasına izin vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Şara, çatışma bölgelerindeki tüm askeri birliklerden, yaşanan ihlallerin bir daha yaşanmaması için komutanların talimatlarına uyulmasını istedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıya ilişkin "Her Suriyeli aile bu an için sahip olduğu her şeyi feda etti ve dün yaşananlar, halkın kendisiyle özdeşleşen bir orduya sahip ülkede asla başarılı olamaz." açıklamasını yaptı.
Şeybani, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Suriye halkının iradesini kırmak, güvenlik, siyaset ve yönetişim alanlarında yenilgiye uğratmak amacıyla ilk günden bu yana gizli ve açık bir savaşla karşı karşıya kaldıklarını, bu girişimlerin defalarca boşa çıkarıldığını" belirtti.
Beşşar Esed rejiminin düşmesinden bu yana Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliği altında güvenlik, istikrar ve toplumsal barışı pekiştiren akılcı adımlar atıldığını aktaran Şeybani, "Suriye halkı, 50 yılı aşkın bir süredir maruz kaldığı dışlanma ve otoriter yönetimin ardından ülkesinin yönetimini yeniden ele aldı. Her Suriyeli aile bu an için sahip olduğu her şeyi feda etti ve dün yaşananlar, halkın kendisiyle özdeşleşen bir orduya sahip ülkede asla başarılı olamaz." ifadelerini kullandı.
SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NDEN OPERASYONLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME
Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani de Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik operasyonlara ilişkin Suriye Haber Ajansı SANA'ya değerlendirmede bulundu.
Abdulgani, "Durum tamamen kontrol altındadır, operasyonlar planlandığı şekilde hassasiyetle yürütülmektedir ve endişeye mahal yoktur. Devlete silah teslim etmeyi reddeden herkes, kesin ve tavizsiz bir karşılık görecektir." dedi.
Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin Lazkiye ilindeki ordu ile devrik rejim güçleri arasındaki çatışmalara ilişkin, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.
Keçeli, X sosyal medya hesabından Lazkiye ve çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.
Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulduğunu belirten Keçeli, böyle kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilimin ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek nitelikte olduğunu vurguladı.
Keçeli, Lazkiye'deki olaylara ilişkin, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri genişletiliyor.
Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.
Halep'ten Lazkiye'ye intikal eden Suriye ordu güçleri, sabah saatlerinde Muhtariyye bölgesinde devrik rejim unsurları tarafından saldırıya uğradı.
Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek.
Silahını teslim etmek isteyenlere, en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.
ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar devam ediyor.
Roket yüklü dronlarla devrik rejim güçlerini hedef alan ordu, ilçede ablukada kalan unsurlarına destek olmak için yıpratma atışları yapıyor. Ordu birlikleri ablukayı kırmak için sıcak noktaya hareket etmeye başladı.
Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.
El Arabiya ve El Hadath muhabiri, Suriye güçlerinin Tartus ve Lazkiye vilayetlerinin merkezini kontrol altına aldığını ve kırsala girmeye hazırlandığını Lazkiye vilayetinin merkezindeki kontrolünü genişlettiğini belirtti.
El Arabiya'ya göre Esad rejiminin kalıntılarına şimdiye kadarki en büyük operasyon düzenleniyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.
ÖLÜ SAYISI 10'U GEÇTİ
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi.
Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.
TARTUS VE HUMUS İLLERİNDE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
SANA'ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi." dedi.
Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.
Diğer yandan Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde de 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.
Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.
DEVRİK BAAS REJİMİNİN ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİ YAKALANDI
SANA'nın son dakika haberine göre, güvenlik güçleri, Hafız Esad döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı.
Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son 2 günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.