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Hamas’tan Katz’a tepki: Gazze’ye ambargo savaş suçu itirafı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze’ye ambargonun devam edeceğine ilişkin skandal açıklamalarına Hamas’tan tepki geldi. Hamas Katz’ın "Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunun devam edeceği" yönündeki açıklamasını “bir savaş suçu itirafı ve aç bırakmayı silah olarak kullanmak” şeklinde değerlendirdi.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:17
Hamas’tan Katz’a tepki: Gazze’ye ambargo savaş suçu itirafı

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Hamas'tan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'ye ambargo açıklamalarına tepki geldi. Hamas "Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunun devam edeceği" yönündeki açıklamasını "bir savaş suçu itirafı ve aç bırakmayı silah olarak kullanmak" şeklinde değerlendirdi.

HAMAS "SAVAŞ SUÇU İTİRAFI" DEDİ

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Siyonist Savunma Bakanı Katz'ın faşist hükümetinin Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesinin bir baskı aracı olduğu, bölgeye hiçbir yardımın girmeyeceği yönündeki açıklaması, yeniden açık bir şekilde savaş suçu işlendiğinin itirafıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, EPAİsrail Savunma Bakanı Israel Katz, EPA

Açıklamada, "açlığın bir silah olarak kullanıldığı, masum sivillerin yiyecek, ilaç, su ve yakıt gibi temel yaşam ihtiyaçlarından 7 haftadır mahrum bırakıldığı" vurgulandı.

Katz'ın açıklamasının, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Gazze Şeridi'ne yardım girmesine izin verilmemesi" çağrısı ile tüm uluslararası hukuk ve normlara meydan okuyan yetkililerin benzer tutumlarına eklendiği belirtilen açıklamada, bu söylemlerin "acımasız soykırımı sürdürme niyetlerinin açık bir ilanı" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu suç niteliğindeki açıklamaların, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası yargı organları tarafından açık bir şekilde kınanma ve hesap verme gibi net bir tutum alınmadan geçiştirilmesi üzücüdür.

Uluslararası topluma Gazze Şeridi'ne uygulanan "aç bırakma ve abluka suçunu" durdurmak için harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinden de "Katz, Ben Gvir ve tüm işgalci liderlerin insanlığa karşı işledikleri acımasız suçlar nedeniyle yargılanıp cezalandırılmaları" talep edildi.

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KATZ'DAN AMBARGO ÇAĞRISI

Gazze'ye insani yardımların özel şirketlerle ulaştırabileceği açıklamasına hükümetteki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den tepki gelmesi üzerine İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ambargosunun devam edeceklerini" duyurmuştu.

"Bazı kişilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını" savunan Katz, "Mevcut gerçeklikte, hiç kimse Gazze'ye herhangi bir insani yardım ulaştırmayacak, böyle bir hazırlık da yok. Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi, İsrail'in diğer adımlarının yanı sıra başlıca baskı araçlarından biridir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın Gazze'ye insani yardımların girişine ileride özel şirketler üzerinden izin verilebileceğine işaret etmesini "tarihi hata" olarak nitelemişti.

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