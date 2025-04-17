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Putin ile El Sani’den kritik görüşme: Gündem Filistin ve Suriye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi. İki lider Suriye ve Filistin meselelerini ele alırken bağımsız Filistin devleti vurgusu yaptı.

Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:50
Putin ile El Sani’den kritik görüşme: Gündem Filistin ve Suriye

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi. İki lider Suriye ve Filistin'deki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Rusya'yı ziyaret eden Katar Emiri Al Sani, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi, DHARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi, DHA

PUTİN VE AL SANİ GÖRÜŞMESİ

Dar formatta başlayan görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Katar arasındaki ilişkilere değinerek "İlişkilerimiz güçleniyor. Katar, özellikle Orta Doğu'da öncelikli ortaklarımızdan biri. Çok uzun yıllara dayanan iyi ilişki geleneğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞAL GAZ İŞ BİRLİĞİ

Düşük olan ikili ticaret hacmine dikkati çeken ve Katar'ın, Rus petrol şirketi Rosneft'in önemli ortaklarından biri olduğunu dile getiren Putin, "Doğal gaz konusunda etkili iş birliğimiz var. Bu alanda ortak projeler yürüteceğimizi umuyorum." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin'deki duruma dikkati çeken Putin, Katar'ın Filistin meselesinin çözüm sürecinde "ciddi" girişimlerde bulunduğunu dile getirerek "Maalesef tarafınızca ortaya konulan inisiyatifler uygulanmadı. Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor. Bu, günümüzde yaşanan trajedi." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi, DHARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi, DHA

PUTİN'DEN FİLİSTİN DEVLETİ MESAJI

Putin, Rusya ve Katar'ın Filistin konusundaki yaklaşımının örtüştüğünü belirterek "Uzun vadeli çözümün ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) iki devletin kurulmasına ilişkin kararları çerçevesinde sağlanacağını düşünüyorum. Elbette burada, Filistin devletinin kurulması gerektiğini kastediyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki duruma da değinen Putin, "Bu konu bizim için büyük öneme sahip. Suriye'nin egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak kalması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Orada (Suriye'de) siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında çok sorun var." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi, DHARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi, DHA

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN BARIŞ SAĞLANAMAZ"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Rusya ile ilişkilere değer verdiklerini ve ortak projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendiren Al Sani, şunları kaydetti:

Gazze'de saldırganlık devam diyor. Birkaç ay önce anlaşmaya varıldı ancak maalesef, İsrail bu anlaşmaya uymuyor. Katar olarak, tarafların yaklaşımlarını birbirine yakınlaştırmak ve Filistin halkının acılarını hafifletecek bir anlaşmaya varmak için arabuluculuk girişimlerini sürdürüyoruz. Rusya ile bu konudaki pozisyonumuz net ve sağlam. 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti kurulmadan barış sağlanamaz.

ŞARA İLE GÖRÜŞME

Suriye'deki duruma da değinen Al Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birkaç gün önce Katar'da görüştüklerini ve Rusya-Suriye ilişkilerini ele aldıklarını belirterek "Şara, karşılıklı saygı ve iki halkın çıkarlarının korunması temelinde bu iş birliğinin sürdürülmesi ve etkileşimin yeniden tesis edilmesi konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması amacıyla yeni yönetimin girişimlerini desteklemek lazım." diye konuştu.

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