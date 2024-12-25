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Hamas’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: İsrail’in şartları engelliyor

İsrail Gazze ve Batı Şeria’da saldırılara devam ederken Hamas’tan ateşkes açıklaması geldi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası müzakereleri Doha'da Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla ciddi bir şekilde devam ediyor. Hareket, sorumluluk ve esneklik gösterdi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:26
Hamas’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: İsrail’in şartları engelliyor

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    İsrail Gazze ve Batı Şeria'da saldırılara devam ederken bir yandan da esir takası konusunda Hamas'ı suçluyor. Hamas, İsrail'in geri çekilme, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşüyle ilgili yeni şartlar koşması nedeniyle Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının ertelendiğini duyurdu.

    HAMAS'TAN İSRAİL AÇIKLAMASI

    Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası müzakereleri Doha'da Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla ciddi bir şekilde devam ediyor. Hareket, sorumluluk ve esneklik gösterdi." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, "İşgalciler (İsrail), geri çekilme, ateşkes, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşüyle ilgili yeni meseleler ve şartlar ortaya koydu ve bu da mevcut anlaşmaya varmayı geciktirdi." denildi.

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    İSRAİL'DEN YÜZSÜZ SUÇLAMA

    İsrail Başbakanlık Ofisi ise kendi düzenledikleri tüm saldırılara rağmen esir takası müzakereleri konusunda Hamas'ı suçladı.

    Yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın müzakerelerde zorluk çıkardığı iddia edildi.

    Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarına "devam edeceği" savunuldu.

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