Lübnan'ın güneyine dün yaptığı ziyareti hatırlatan Mikati, yerinden edilenlerin yaşadıkları yerlere dönebilmesi için istikrarın artırılması gerektiğini söyledi. Mikati, Ateşkesi Denetleme Komitesi'ne "İsrail'e başta işgal ettiği topraklardan çekilme ve ihlallerini durdurma olmak üzere ateşkes şartlarına bağlı kalması için baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırdı (takvim.com.tr | Arşiv)

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.