PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Husiler duyurdu: "Yemen'de Mossad ve CIA ajanları yakalandı"

Yemen'deki Husiler, ülkedeki İsrail istihbarat servisi Mossad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışan birçok casusun yakalandığını açıkladı. Henüz İsrail ve ABD tarafındansa konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 23:24 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 23:24
Husiler duyurdu: Yemen’de Mossad ve CIA ajanları yakalandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yemen'deki Husiler, ülkedeki İsrail istihbarat servisi Mossad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışan birçok casusun yakalandığını açıkladı.

    Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA ajanlarının yakalandığını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA ajanlarının yakalandığını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

    CASUSLAR YAKALANDI

    Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberinde, "aranan casus Hamid Hüseyin Fayid Mecli tarafından görevlendirilen çok sayıda casusun yakalandığı" belirtildi.

    Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA ajanlarının yakalandığını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA ajanlarının yakalandığını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

    Haberde, Mossad ve CIA'nın bu casuslara "Siyonist düşmanı hedef alan uzmanlar, laboratuvarlar, platformlar, füze fırlatma araçları ve insansız hava araçları ile deniz kuvvetlerinin, karargahların ve silah depolarının bulunduğu yerler hakkında bilgi toplamak ve izlemek" gibi çeşitli görevler verdiğine işaret edildi.

    Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA ajanlarının yakalandığını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA ajanlarının yakalandığını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

    Bu casusların görevlerinin aynı zamanda "Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ve bazı siyasi, askeri, güvenlik yetkililerinin ve ABD ile İsrail'e karşı olan sosyal figürlerin nerede olduğu hakkında bilgi toplamak ve izlemek olduğu" da aktarılan haberde, casuslardan bu yerlerin konumlarını "ABD, İsrail ve İngiliz düşman uçakları tarafından hedef alınması amacıyla Mossad'a sunacak" olan Mecli'ye vermelerinin istendiği kaydedildi.

    Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA ajanlarının yakalandığını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)Husiler, Yemen'de Mossad ve CIA ajanlarının yakalandığını duyurdu (takvim.com.tr | Arşiv)

    "CEZASI ÖLÜME KADAR VARABİLİR"

    Ayrıca bu casusların silahlı kuvvetler ve güvenlik birimlerinin içine casuslar yerleştirmekle de görevlendirildikleri aktarılan haberde, "ABD ve İsrail istihbarat servisleri için çalışmanın cezasının ölüme kadar varabileceği" konusunda uyarı yapıldı.

    İsrail ve ABD konuya ilişkin açıklama yapmadı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
    Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği gibi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürdüğü Ramazan Minder’e Cumhurbaşkanlığı ödülü
    Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İSPARK boşaltılıyor
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: 32 kişi kurtuldu
    Başkan Erdoğan’dan Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri’nde önemli açıklamalar
    TCMB duyurdu: 2025 Para Politikası Raporu yayımlandı
    PYD Suriye’de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO’yu çatıştırma sinsiliği: Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız
    Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş
    Şile’de 51 öğrenci İBB’nin dağıttığı kumanyadan zehirlendi
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var | 10 kişi gözaltında
    Nevşin Mengü’ye Salih Müslim davası: İşte terör propagandası sonrası istenen ceza!
    Başkan Erdoğan Suriye’deki Esad ve Baas zulmünü anlattı... Aylan bebeği hatırlattı: Nasıl unutabiliriz
    Galatasaray’a 95 milyon euroluk süper yıldız!