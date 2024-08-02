PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail'e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesinde, "pazarlık yapmayacaklarını, ödün vermeyeceklerini ve İsrail’i tanımayacaklarını" söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 21:50 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 22:17
Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail’e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meşal, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Haniye için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid MeşalHamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal

Haniye'nin Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda halkının arasında yaşadığını, halkının acılarını ve sevinçlerini paylaştığını söyleyen Meşal, "Sevgili kardeşimiz, liderimiz, şehit komutan Ebu el-Abd İsmail Abdusselam Haniye mücahit olarak yaşadı ve Rabbine şehit olarak kavuştu." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid MeşalHamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal

Suikasta uğrayan Haniye'nin mücahit ve davetçi olarak davasına, halkına ve Kudüs'e hizmet ettiğini vurgulayan Meşal, "(Haniye) Başbakan olarak davaya hizmet etti. Halkının arasındaydı ve onların gerisinde kalmadı." dedi.

Hamas'ın şehit edilen lideri Haniye'nin cenazesiHamas'ın şehit edilen lideri Haniye'nin cenazesi

Haniye'nin "küresel çapta davası uğrunda mücadele etmek dışında Gazze'den ayrılmadığını" kaydeden Meşal şöyle devam etti:

"Haniye (İzzeddin) Kassam, (Ahmed) Yasin, (Abdülaziz) Rantisi'nin peşinden şehit olarak göçtü. Bu ne güzel bir akıbettir. Şüphesiz Ebu el-Abd (Haniye) kardeşimiz büyük bir kayıptır. Ancak düşmanlarımız şehitlerin kanının zafere giden yolu kısalttığını bilmiyor."

Hamas Lideri İsmail HaniyeHamas Lideri İsmail Haniye

"BİR ŞEHİT GİDER YERİNE BİR ŞEHİT DİRİLİR"
"İsrail'in yaşananlardan ders çıkarmadığını" savunan Meşal, "Yüzyıl boyunca bizim liderlerimizi öldürdüler peki ne oldu? Bir lider şehit oldu peşine diğeri geldi. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Ve böylece halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder." diye konuştu.

Hamas Lideri İsmail Haniyenin vasiyeti yerine getirilecek! STKlar 3 Ağustosta Ayasofya Meydanında bir araya geliyorHamas Lideri İsmail Haniyenin vasiyeti yerine getirilecek! STKlar 3 Ağustosta Ayasofya Meydanında bir araya geliyor
Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti yerine getirilecek! STK'lar 3 Ağustos'ta Ayasofya Meydanı'nda bir araya geliyor

Tüm bunların Filistin halkını güçlendirmek dışında bir işe yaramadığını belirten Meşal, "Bizim mücahit olarak yaşadığımızı bilmiyorlar. Rabbimizin huzuruna şehit olarak varmak istediğimizi bilmiyorlar. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Hamas Lideri İsmail HaniyeHamas Lideri İsmail Haniye

"TEHDİTLER YILDIRAMAZ"
Tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Meşal, sözlerine şöyle devam etti:

"Tehditler bizi zerre miktar ilkelerimizden uzaklaştıramaz. Filistin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatanımız olarak kalacak. Bizden ne kadar öldürürlerse öldürsünler pazarlık yapmayacağız, ödün vermeyeceğiz ve İsrail'i tanımayacağız."

"Filistin halkının milli birliği muhafaza edeceğini ve cihat ile direniş yolunda birleşeceğini" belirten Meşal, tüm Filistinlilerin "direniş, Filistin'i özgünleştirme ve Filistinlilerin haklarını geri alma" yolunda birlik olacaklarını kaydetti.

Meşal, sözlerini "Tüm bölge ve dünya şunu bilsin ki İsrail çıldırdı. O yüzden her yeri hedef alıyor. İslam aleminin liderlerine sesleniyorum, ümmetin artık kendine gelme vakti geldi." diyerek tamamladı.

İsrail diken üstünde! Savaş için tarih verildi: Binlerce roket atılabilir! Eş zamanlı ve koordineli olacakİsrail diken üstünde! Savaş için tarih verildi: Binlerce roket atılabilir! Eş zamanlı ve koordineli olacak
İsrail diken üstünde! Savaş için tarih verildi: Binlerce roket atılabilir! Eş zamanlı ve koordineli olacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür! | Geri adım attı!
Türk Telekom
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek verdi
Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!
Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail’e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız
İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!
Instagram’a erişim engeli getirildi! Engelin sebebi ne? Resmi açıklama geldi: Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz
Şehit İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni!
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı
Dualarla cennete uğurlandı | Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı! Ayasofya Camii’ne akın ettiler
Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar 3 Ağustos’ta Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor
Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsrail’e sert tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız
SON DAKİKA