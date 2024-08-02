PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Avrupa Birliği, İsrail'in yayılmacı politikasını bir kez daha tescilledi! 2023'te en yüksek seviyeye çıktı

Avrupa Birliği, İsrail'in yasa dışı yerleşimleri 2023 yılında büyük ölçüde artırdığını bildiren bir rapor yayımlayarak bu durumun Filisin ile iki devletli çözüm olasılığını zayıflattığını ifade etti. İsrail, daha önce de durdurmayı vadettiği konutlar diktiği yerleşim bölgelerini yasa dışı faaliyetleriyle Yahudileri yerleştirmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 19:58 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 20:48
Avrupa Birliği, İsrail’in yayılmacı politikasını bir kez daha tescilledi! 2023’te en yüksek seviyeye çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in 2023'te yasa dışı yerleşim faaliyetini ciddi ölçüde artırdığını belirterek, bunun iki devletli çözüm olasılığını zayıflattığını bildirdi.

2012'DEN SONRA EN YÜKSEK YASA DIŞI YERLEŞİM 2023'TE

Avrupa Birliği, İsrail'in yasa dışı yerleşim oranında ciddi artış olduğunu belirtti.

AB'nin Batı Şeria ve Gazze'deki temsilciliği tarafından hazırlanan yasa dışı Yahudi yerleşimlerine dair 2023 raporuna göre, İsrail geçen yıl yerleşim planlarını ilerletti.

2012'den bu yana en yüksek yerleşim sayısı, 2023'te kaydedildi.

FİLİSTİN'DE 30 BİN 682 YASA DIŞI KONUT

2023'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 bin 333 konut, Batı Şeria'da 12 bin 349 konut olmak üzere Filistin topraklarında toplam 30 bin 682 yasa dışı konut inşa edildi.

Doğu Kudüs'te de yüksek sayıda inşa faaliyeti görülse de özellikle Batı Şeria'da 2022'ye kıyasla önemli artış tespit edildi.

YÜZDE 180'LİK ARTIŞ

Batı Şeria'da 2022'de 4 bin 427 konut inşa edilmişken, bu sayı 2023'te neredeyse 3 katına çıktı. Bu, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1994 yılında Oslo Anlaşmaları'nın imzalanmasından bu yana Batı Şeria'da kaydedilen en yüksek sayıda yasa dışı yerleşime karşılık geldi.

2023'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaları, 5 yıllık sürede ise yüzde 180'lik artışa tekabül etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME AYKIRI

Kudüs'ün güney çevresindeki yasa dışı yerleşimler, Filistin devleti için korunması gereken Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bitişikliği ortadan kaldırıyor.

Bu bölgedeki Givat Hamatos ve Aşağı Su Kemeri (Lower Aqueduct) isimli yerleşimlerin onayı, 2023'ün sonundan hemen önce verildi.

Batı Şeria'da ilerletilen yerleşim planlarının çoğu bölgenin derinliklerinde yer alırken, İsrail C Bölgesi'nde bir dizi yenilenebilir enerji sahası geliştirdi, bu da Filistinlilerin C Bölgesi'ndeki kalkınma fırsatlarını baltalayan ve İsrail işgalinin kalıcılığına katkıda bulunan ciddi bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

İŞGALİ KALICILAŞTIRMAK İÇİN ''YERLEŞİM İDARESİ'' KURULDU

Rapora göre İsrail işgalini kalıcılaştıran bir diğer gelişme de Savunma Bakanlığı içinde "yerleşim idaresi" kurulması oldu.

İsrail ordusuna bağlı Sivil İdarenin, Batı Şeria'nın kontrolünü, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğindeki söz konusu idareye devretmesi, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının resmi ilhakını sağlamlaştırdığı yönünde endişelere yol açtı.

FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN İSRAİL, ŞİDDETİ ARTIRDI

Raporlama döneminde yerleşim genişlemesine katkıda bulunan diğer eğilimler ve gelişmeler arasında altyapı ve yol projelerinin ilerlemesi de yer aldı.

İsrail yetkililerinin yerleşim genişleme planlarındaki artışa, işgal altındaki bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin artması yönünde endişe verici bir eğilim de eşlik etti.

Yerleşimci şiddeti, 7 Ekim'den sonra belirgin şekilde artarken, 756'sı çocuk 1539 Filistinlinin C Bölgesi'ndeki evlerinden yerinden edilmesiyle sonuçlandı.

AB, YAYILMA POLİTİKASINI SONLANDIRMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Raporda AB'nin İsrail'e defalarca yerleşim politikasını sonlandırma çağrısı yaptığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"AB'nin yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu konusundaki kesin tutumu devam ediyor. İsrail'in 2023'te yeni yerleşim birimlerinin onaylanması ve inşası için planları ilerletme kararı, uygulanabilir iki devletli çözüm olasılığını daha da zayıflatıyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek açıkladı!
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür! | Geri adım attı!
Türk Telekom
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!
Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!
İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!
Instagram’a erişim engeli getirildi! Engelin sebebi ne? Resmi açıklama geldi: Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz
Şehit İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni!
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı
Dualarla cennete uğurlandı | Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı! Ayasofya Camii’ne akın ettiler
Süper Kupa öncesi 11’ler belirlendi! Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst’tan sürpriz kararlar
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar 3 Ağustos’ta Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor
Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsrail’e sert tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız
Beşiktaş’tan hücuma bir yıldız daha! Immobile ve Rafa Silva’nın ardından...
Dünya basınında manşet MİT: Soğuk Savaş’tan bu yana tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutuklu takası
SON DAKİKA