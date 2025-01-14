Hamas’ın yeniden dirilişinde “Gölge” Muhammed Sinwar etkisi! Gazze’de savaşçı topluyor

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail saldırısında şehit düşmesinin ardından İsrail basını şehit Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar'ın Hamas'ın gizli lideri olduğunu iddia etmişti. Muhammed Sinwar'ın adı Batı ve İsrail basınında Hamas liderliği için geçiyordu. ABD gazetesi Wall Street Journal, "Yahya Sinwar'ın küçük kardeşi, Gazze'de savaşçı topluyor" dedi.

Wall Street Journal

MUHAMMED SİNWAR SAHADA! HAMAS İSRAİL'E MEYDAN OKUYOR

Muhammed Sinwar'ın Hamas'ı yeniden güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Wall Street Journal, böylece Hamas'ın İsrail'e yeniden meydan okuduğunu yazdı.

HAMAS'TA YENİDEN DİRİLİŞ

Emekli İsrailli tuğgeneral Amir Avivi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne atıfta bulunarak "Hamas'ın kendini yeniden inşa etme hızının, IDF'nin onları yok etme hızından daha yüksek olduğu bir durumdayız. Muhammed Sinwar her şeyi yönetiyor." şeklinde konuştu.

Muhammed Sinwar'ın Hamas'ın yeniden dirilmesi için yapılan çalışmaların merkezinde yer aldığını belirten Wall Street Journal, Hamas'ın onun liderliğinde hareket ettiğini öne sürdü.

HAMAS'IN "GÖLGE"Sİ

Muhammed Sinwar'ın yaklaşık 50 yaşında olduğu düşünülüyor ve uzun zamandır kendisinden 10 yaş büyük olan ağabeyine yakın olduğu düşünülüyor. Yahya Sinwar gibi o da erken yaşta Hamas'a katıldı ve hareketin silahlı kanadının başı olan Muhammed Deif'e yakın olduğu düşünülüyordu.

Wall Street Journal'ın belirttiğine göre İsrail'in yıllardır peşinde olduğu Muhammed Sinwar, büyük ölçüde perde arkasında faaliyet gösterdi ve bu da ona "Gölge" lakabını kazandırdı.

ABİSİ GİBİ MÜLTECİ KAMPI'NDA DOĞDU

1973'te Han Yunus'ta mülteci kampında doğan Muhammed Sinwar, ağabeyi Yahya Sinwar'dan 13 yaş küçük. Yahya Sinwar 1989'da İsrail ile iş birliği yapan beş kişiyi öldürüp beş kez müebbet hapis cezası aldığında Muhammed henüz 14 yaşındaydı. The Jerusalem Post, bu süreç için "Artık sadece Yahya'nın kardeşi değil, aynı zamanda Hamas'ın kurucularından birinin de kardeşiydi." ifadelerini kullandı.

Yajya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar, Takvim ekran görüntüsü

HAMAS'IN KRİTİK İSİMLERİYLE YAKINLAŞTI

Muhammed'in 1991'de İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından "şüpheli terör faaliyetleri" gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ktzi'ot Hastanesi'nde tutulan Muhammed dokuz ay sonra serbest bırakıldı. The Jerusalem Post, Muhammed Sinwar'ın hapishaneden çıktıktan sonra Muhammed Deif, Sa'ad Al Arabid gibi Hamas'ın kritik isimleriyle yakınlaştığını belirtti.

El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif, Takvim foto arşiv