SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hamas’ın yeniden dirilişinde “Gölge” Muhammed Sinwar etkisi! Gazze’de savaşçı topluyor

İsrail, şehit Hamas lideri Yahya Sinwar’ın kardeşi Muhammed Sinwar’ın peşinde. ABD gazetesi Wall Street Journal, “gölge” lakabıyla bilinen Muhammed Sinwar’ın Gazze’de savaşçı topladığını yazdı. Hamas’ın Muhammed Sinwar’ın etkisiyle yeniden diriliş sürecinde olduğunu belirten Wall Street Journal, Gazze’deki İsrailli yetkililerin ise Hamas’ın kendini yeniden inşa etme hızının İsrail’den yüksek olduğunu söylediğine dikkat çekti. Peki kimdir bu Muhammed Sinwar? İşte Hamas’ın gölgesi Muhammed Sinwar hakkında tüm bilinenler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:36
Hamas’ın yeniden dirilişinde Gölge Muhammed Sinwar etkisi! Gazze’de savaşçı topluyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail saldırısında şehit düşmesinin ardından İsrail basını şehit Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar'ın Hamas'ın gizli lideri olduğunu iddia etmişti. Muhammed Sinwar'ın adı Batı ve İsrail basınında Hamas liderliği için geçiyordu. ABD gazetesi Wall Street Journal, "Yahya Sinwar'ın küçük kardeşi, Gazze'de savaşçı topluyor" dedi.

    Wall Street JournalWall Street Journal

    MUHAMMED SİNWAR SAHADA! HAMAS İSRAİL'E MEYDAN OKUYOR

    Muhammed Sinwar'ın Hamas'ı yeniden güçlendirmek için çalıştığını vurgulayan Wall Street Journal, böylece Hamas'ın İsrail'e yeniden meydan okuduğunu yazdı.

    İsrail Yahya Sinwar’ın kardeşinin peşinde! Hamas’ın gizli lideri: Kim bu Muhammed Sinwarİsrail Yahya Sinwar’ın kardeşinin peşinde! Hamas’ın gizli lideri: Kim bu Muhammed Sinwar

    HAMAS'TA YENİDEN DİRİLİŞ

    Emekli İsrailli tuğgeneral Amir Avivi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne atıfta bulunarak "Hamas'ın kendini yeniden inşa etme hızının, IDF'nin onları yok etme hızından daha yüksek olduğu bir durumdayız. Muhammed Sinwar her şeyi yönetiyor." şeklinde konuştu.

    Muhammed Sinwar'ın Hamas'ın yeniden dirilmesi için yapılan çalışmaların merkezinde yer aldığını belirten Wall Street Journal, Hamas'ın onun liderliğinde hareket ettiğini öne sürdü.

    Yahya Sinwar’ın yerine kim geçecek? Komitede sır gibi saklanan isim Muhammed Sinwar mı? İşte Hamas’ın yeni lideriYahya Sinwar’ın yerine kim geçecek? Komitede sır gibi saklanan isim Muhammed Sinwar mı? İşte Hamas’ın yeni lideri

    HAMAS'IN "GÖLGE"Sİ

    Muhammed Sinwar'ın yaklaşık 50 yaşında olduğu düşünülüyor ve uzun zamandır kendisinden 10 yaş büyük olan ağabeyine yakın olduğu düşünülüyor. Yahya Sinwar gibi o da erken yaşta Hamas'a katıldı ve hareketin silahlı kanadının başı olan Muhammed Deif'e yakın olduğu düşünülüyordu.

    Wall Street Journal'ın belirttiğine göre İsrail'in yıllardır peşinde olduğu Muhammed Sinwar, büyük ölçüde perde arkasında faaliyet gösterdi ve bu da ona "Gölge" lakabını kazandırdı.

    ABİSİ GİBİ MÜLTECİ KAMPI'NDA DOĞDU

    1973'te Han Yunus'ta mülteci kampında doğan Muhammed Sinwar, ağabeyi Yahya Sinwar'dan 13 yaş küçük. Yahya Sinwar 1989'da İsrail ile iş birliği yapan beş kişiyi öldürüp beş kez müebbet hapis cezası aldığında Muhammed henüz 14 yaşındaydı. The Jerusalem Post, bu süreç için "Artık sadece Yahya'nın kardeşi değil, aynı zamanda Hamas'ın kurucularından birinin de kardeşiydi." ifadelerini kullandı.

    Yajya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar, Takvim ekran görüntüsüYajya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar, Takvim ekran görüntüsü

    HAMAS'IN KRİTİK İSİMLERİYLE YAKINLAŞTI

    Muhammed'in 1991'de İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından "şüpheli terör faaliyetleri" gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ktzi'ot Hastanesi'nde tutulan Muhammed dokuz ay sonra serbest bırakıldı. The Jerusalem Post, Muhammed Sinwar'ın hapishaneden çıktıktan sonra Muhammed Deif, Sa'ad Al Arabid gibi Hamas'ın kritik isimleriyle yakınlaştığını belirtti.

    El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif, Takvim foto arşivEl Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif, Takvim foto arşiv

    "HAMAS'IN STRATEJİK OYUNCUSU"

    Muhammed'in İsrail baskınlarında sık sık tutuklandığı ve üç yıl gözaltında kaldığını biliniyor. The Jerusalem Post, Muhammed yıllar boyunca Hamas'ın kıdemli komutanlarıyla ve İsrail'e karşı büyük operesyonlar düzenleyen Hassan Salameh gibi kilit isimlerle çalıştığına dikkat çekti. Nihayetinde Muhammed'in Hamas'ın askeri stratejisinde önemli bir oyuncu olduğunu belirten The Jerusalem Post "İsrail, çabalamasına rağmen onu avlama konusunda başarısız oldu" dedi.

    İSRAİL DEFALARCA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

    Gazze istihbaratına aşina olan İsrailli eski bir güvenlik yetkilisi, İsrail'in medyada yer almamasına rağmen, bugün Muhammed Sinwar'a karşı Hamas'ın diğer üst düzey isimlerine göre daha fazla hedefli operasyon düzenlendiğini ortaya koydu.

    Hamas lideri Yahya Sinwar, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda şehit düştü. Sinwar'ın son görüntüleri İsrail askerlerine karşı son ana kadar mücadele ettiğini gösterdi.Hamas lideri Yahya Sinwar, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda şehit düştü. Sinwar'ın son görüntüleri İsrail askerlerine karşı son ana kadar mücadele ettiğini gösterdi.

    HAMAS'TA LİDER ROL

    İsrailli askeri yetkili Muhammed Sinwar için şu ifadeleri kullandı:

    Muhammed Sinwar, örgütün askeri gelişiminde, sadece el-Kassam Tugayları'nda yer almadı, aynı zamanda sürecin bazı kısımlarında aktif ve hatta lider bir rol oynadı. Evinin son yirmi yılda birkaç kez yıkılması tesadüf değil. Onu ortadan kaldırmak için yapılan operasyonlar muazzamdı ancak başarısız oldu.

    GİLAT ŞALİT OLAYI

    Muhammed 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'i kaçırma operasyonunu yönetmişti. 2011'de serbest bırakılıncaya kadar Şalit'i esir tutmuşlardı. 2017 yılına kadar İsrail Cezaevi Hizmetleri İstihbarat Birimi'nin başında bulunan avukat Eyal Borda, geçtiğimiz ay Walla'ya yaptığı açıklamada, Şalit'in kaçırılmasının arkasında Muhammed Sinwar'ın olduğunu belirtti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN