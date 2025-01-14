Devlet Bahçeli’nin 12 Ada çıkışı Yunan basınında büyük ses getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege'deki saldırgan tutumuna ve 12 Ada ile ilgili tarihi meselelere değindi. Bahçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde silahlanma hamlelerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış"

12 Ada meselesine de vurgu yapan Bahçeli, şunları söyledi: "12 Ada gasbedilmiş, Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 Adasız yaşasa bile 12 Adanın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir."

Bahçeli'nin, Ege Denizi'ndeki Yunan saldırganlığı ve gasp edilen 12 Ada çıkışı Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.