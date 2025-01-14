SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Devlet Bahçeli'nin 12 Ada çıkışı Yunan basınında büyük ses getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı "12 Ada gasbedilmiş, Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 Adasız yaşasa bile, 12 Adanın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir." açıklaması Yunanistan’da büyük ses getirirken, Yunan basını Türkiye’nin haklı mesajını provokatif bir dille okuyucularına aktardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 18:24 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 19:11
Devlet Bahçeli’nin 12 Ada çıkışı Yunan basınında büyük ses getirdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege'deki saldırgan tutumuna ve 12 Ada ile ilgili tarihi meselelere değindi. Bahçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde silahlanma hamlelerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

    "Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış"

    12 Ada meselesine de vurgu yapan Bahçeli, şunları söyledi: "12 Ada gasbedilmiş, Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 Adasız yaşasa bile 12 Adanın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir."

    Bahçeli'nin, Ege Denizi'ndeki Yunan saldırganlığı ve gasp edilen 12 Ada çıkışı Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

    Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathmerini Bahçeli'den kışkırtıcı açıklamalar: Oniki Ada'yı Türkiye'siz düşünemeyiz başlığı ile haberi görürken,

    "Milliyetçi Türk partisi MHP'nin genel başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi toplantı sırasında kışkırtıcı açıklamalar yaptı." diyerek servis etti.

    Libre ise "Bahçeli'den tehdit: Oniki Ada'yı Türkiye'siz düşünemeyiz, Yunanistan dikkat etsin" başlığını attı.

    Yunan basını Skai, Bahçeli'den iddialı sözler: "Oniki Ada Türkiye olmadan düşünülemez" başlığı ile haberi okuyucularına sundu.

    Pentapostagma haberi, "Bahçeli'den yeni meydan okuma: Oniki Ada Türkiye olmadan düşünülemez" başlığı görürken haberi, "Bahçeli, Yunanistan'ın eylemlerinin sonuçları ağır olacaktır" tehdidinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümet ortağı ve aşırı sağcı MHP lideri Devlet Bahçeli, Oniki Ada'yı doğrudan hedef tahtasına koyarak provokatif bir tutum sergiledi. " diyerek sundu.

    Marketnews haberi, "Bahçeli'den provokatif açıklamalar: Oniki Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz" başlığı ile sunarken, "Bahçeli, aynı söylemi sürdürerek Yunanistan'a "adımlarına dikkat etmesi" çağrısında bulundu. MHP'nin Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu." ifadelerini kullandı.

    Enikos, "Bahçeli meydan okuyor: Onikiadalar Türk milletinden çalındı – Atina'ya adımlarına dikkat etmesini tavsiye ediyorum" başlığını atarken haberi, "Aşırı sağcı Devlet Bahçeli, ülkemiz ve Oniki Adalar hakkında kışkırtıcı açıklamalarda bulundu . Bahçeli, partisinin "Milliyetçi Hareket" Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Mavi Vatan haklarından asla vazgeçmeyeceğini ileri sürdü." şeklinde verdi.

    Yunanistan'da yayın yapan DailyPost ise "Bahçeli'den Onikiadalarla ilgili kışkırtıcı açıklamaları: "Ayak oyunlarıyla Türkiye'den aldılar, Atina dikkat etsin" başlığını atarken, haberi "Aşırı sağcı milliyetçi lider ve Türkiye cumhurbaşkanının hükümet ortağı Devlet Bahtceli, doğrudan Oniki Ada'yı hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu." cümleleriyle paylaştı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber’e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu’nun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP’li İBB’nin milyarlık ihale vurgunu
    Devlet Bahçeli’nin 12 Ada çıkışı Yunan basınında büyük ses getirdi
    Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı! Mert Demir’den yeni hamle! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    Gazze’de ateşkes olacak mı? Doha’dan Kahire’ye anlaşma masası
    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık
    Hamas’ın yeniden dirilişinde Gölge Muhammed Sinwar etkisi! Gazze’de savaşçı topluyor
    2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı?
    Narin’in annesi Yüksel Güran itiraf mı etti? Halı ve yastıktaki DNA tutanağı ortaya çıktı... Bir cinayet daha mı var?
    Yenidoğan Çetesi davasının ikinci duruşmasında ara karar!
    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den son uyarı: Terörle pazarlık yapılmaz silahları gömün
    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya
    ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı
    Duygu Nebioğlu’ndan flaş hamle! Metin Akpınar’a 10 milyon liralık dava! Uğur Dündar da tanık olarak dinlendi