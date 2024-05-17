Hamas’a destek verdiği için öğrenci vizesi iptal edildi! İngiltere’den skandal karar

Soykırımcı İsrail'in en büyük destekçilerinden İngiltere'de Filistin yanlısı protestolara katılan Filistinli bir öğrencinin öğrenci vizesi iptal edildi.

İNGİLTERE FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİNİN VİZESİNİ İPTAL ETTİ

Manchester Üniversitesi'nde hukuk öğrencisi olan 19 yaşındaki Dana Abuqamar, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bir gün sonra Filistin yanlısı bir protestoya katılmış ve "Filistin direnişinin bu noktaya gelmesinden gurur duyduğunu" söylemişti. İngiltere hükümeti, Abuqamar'ın "kamu güvenliği için risk oluşturduğunu" iddia ederek vizesini iptal etti.

SÖZLERİNİ ÇARPITIP HEDEF GÖSTERDİLER

Filistinli öğrenci Dana Abuqamar, karara itiraz edeceğini belirtirken ekim ayında katıldığı protestolarda sarf ettiği sözlerin yanlış yansıtıldığına dikkat çekti ve Katar merkezli Middle East Eye'a şöyle konuştu:

Sözlerim bağlamından çıkarıldı ve benim masum sivillere zarar vermeyi desteklediğim şekilde yapılandırıldı. Bu tamamen yanlış, tamamen gerçek dışıdır.

KUŞATMAYA İNGİLİZ DESTEĞİ

"İngiltere İçişleri Bakanlığı, Filistinlilerin baskıya direnmek ve Gazze'de 16 yılı aşkın bir süredir yasa dışı olarak uygulanan kuşatmayı kırmak için uluslararası hukuk uyarınca uygulama hakkını destekleyen basın açıklamalarının ardından öğrenci vizemi iptal etmeye kararlı" diyen Abuqamar, sözlerine şöyle devam etti:

Bu, İçişleri Bakanlığı'nın beni ulusal güvenlik tehdidi olarak kabul ederek yaptığı çirkin bir açıklama. Ben okula gitmekten, sosyal adaleti savunmaktan ve topluluğuma bir değer olmaya çalışmaktan başka hiçbir şey yapmayan 19 yaşında bir gencim. Yani ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğumu söylemek tamamen asılsız bir iddiadır.

MÜSLÜMANLARA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK

Hukuk öğrencisi olan Abuqamar, İngiltere'ye gelmeden önce "ifade özgürlüğünün burada saygı duyulan temel bir insan hakkı olduğuna inandığını" ve artık bu hakkın etnik azınlıklar ve özellikle kendisi gibi Müslüman ve Filistinliler için geçerli olmadığını düşündüğünü söyledi.

8 Ekim'de katıldığı protestonun ardından Abuqamar İngiliz basını tarafından resmen hedef gösterilmişti. Abuqamar daha sonra BBC'ye verdiği röportajda "Masum bir sivilin ölümüne asla göz yumulmamalı ve biz de buna göz yummayız" demiş ve Gazze'de herkesin tehlikede olduğunu, İsrail'in üç katlı evlerine attığı füze sonucu 15 akrabasının öldüğünü söylemişti.

"İNGİLTERE'NİN İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEĞİ KINAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Filistinli genç, katıldığı bir başka protestoda ise "Susturulmayacağımızı; herhangi bir saldırının ya da herhangi bir eylemin ya da bizi baskıya karşı durmaktan, gerçeği söylemekten ve insanların propagandayı görmelerine yardımcı olmaktan alıkoyma çabalarının artık işe yaramayacağını duyurmamız gerekiyor. İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği ve işlediği savaş suçlarını kınamak için buradayız." şeklinde konuşmuştu.