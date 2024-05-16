Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak

EN SIKI SIĞINMACI POLİTİKASI

Anlaşma taslağında en çok dikkat çeken madde, Kudüs'ün ilhakına yönelik madde olsa da siyonist destekçisi ve İslam düşmanı tek madde olmakla kalmadı.

Şimdiye kadarki en katı sığınmacı politikasını öngören anlaşmada mülteciler için sıkı kurallar, göçmen işçi sayısında sınırlama, uluslararası öğrenci sayısında sınırlama, AB üyesi olmayan öğrenciler için öğrenim ücretlerinin artırılması gibi kuraları içeriyor.

EZAN'A MÜDAHALE

Entegrasyon konusunda ise dört parti Holokost hakkında zorunlu eğitim ve daha sıkı dil gereklilikleri isterken ayrıca, ülkede ezan sesinin yüksekliğini de düzenlemek istiyor.

BAŞBAKANI BELİRLEYEMEDİLER

Özgürlük Partisi liderliğindeki koalisyon anlaşmalarına ilişkin atılım, 9 Haziran Avrupa Parlamentosu seçimlerinden yalnızca üç hafta önce yapıldı.

Wilders'in Özgürlük Partisi'nin koalisyon ortakları ise geçici Başbakan Mart Rutte'nin merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, Yeni Sosyal Sözleşme merkez sağ partisi ve iklim politikalarına karşı protestodan doğan muhafazakar bir parti olan Çiftçi-Vatandaş Hareketi. Öte yandan ortaklar, başbakanın kim olacağı konusunda anlaşmaya varamadı.

"İSRAİL'İN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ"

Hollanda'da koalisyon anlaşmasının en güçlü yansıması İsrail basınında meydana geldi. The Times of Israel, Wilders'ı "İsrail'in güçlü bir destekçisi" olarak nitelendirirken Wilders'in gençliğinde bir yıl boyunca İsrail'in Moshav Tomer kentinde yaşadığını belirtti.

Wilders 2013'te Los Angeles'ta yaptığı konuşma da dahil pek çok konuşmasında Hollanda'ya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma çağrısında bulunmuştu. Wilders, 2013'te yaptığı konuşmada "Dünyanın tüm özgür ve gururlu uluslarının bayraklarını, İsrail'in tek gerçek başkenti ve Yahudi-Hıristiyan medeniyetimizin beşiği olan Kudüs'teki büyükelçiliklerin üzerinde dalgalandıralım" demişti.