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Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak

Hollanda’da Türkiye ve İslam düşmanlığı ile bilinen Geert Wilders’in partisinin birinci parti olduğu koalisyon hükümet kuruyor. Dört partili sağ koalisyonun üzerinde anlaştığı hükümet protokolü soykırımcı İsrail’de müjde gibi duyuruldu. Skandal anlaşmada Hollanda büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması ve Hollanda’da ezan sesinin kısılması gibi maddeler yer alıyor.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 17:08 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 18:04
Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak

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Hollanda'da Türkiye ve İslam düşmanı başkanı Geert Wilders önderliğindeki aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) en çok oy ile başı çektiği koalisyon hükümet kuruyor. 2023 Kasım ayında düzenlenen genel seçimlerin ardından hazırlıkları devam eden dört partili sağ koalisyonun üzerinde anlaştığı hükümet protokolü açıklandı.

Özgürlükler Partisi lideri Geert WildersÖzgürlükler Partisi lideri Geert Wilders

IRKÇI VE İSLAM DÜŞMANI KOALİSYON HÜKÜMET KURUYOR

Hollandalı dört sağcı siyasi parti arasındaki koalisyon anlaşmasına ilişkin ileri düzey taslakta koalisyon ortakları Hollanda büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için "uygun zamanı" arama konusunda anlaştı.

Perşembe günü sabah saatlerinde yayımlanan anlaşma taslağı, İsrail yanlısı aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlükler Partisi'nin Hollanda alt meclisinde 150 sandalyeden 37'sini aldığı seçimlerin ardından geldi.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIYACAKLAR

Taslakta, "büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması" için uygun zamanın gözetildiği belirtildi. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması durumunda Hollanda; Papua Yeni Gine, Kosova, Honduras, Guatemala ve ABD'nin ardından Kudüs'e büyükelçilik açan altıncı ülke olacak ve Kudüs'ün terör devleti İsrail'in sözde başkenti iddiasına destek verecek.

Hollanda'nın geçici Başbakanı Mark Rutte ve İsrail Başbakanı Benjamin NetanyahuHollanda'nın geçici Başbakanı Mark Rutte ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu

EN SIKI SIĞINMACI POLİTİKASI

Anlaşma taslağında en çok dikkat çeken madde, Kudüs'ün ilhakına yönelik madde olsa da siyonist destekçisi ve İslam düşmanı tek madde olmakla kalmadı.

Şimdiye kadarki en katı sığınmacı politikasını öngören anlaşmada mülteciler için sıkı kurallar, göçmen işçi sayısında sınırlama, uluslararası öğrenci sayısında sınırlama, AB üyesi olmayan öğrenciler için öğrenim ücretlerinin artırılması gibi kuraları içeriyor.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bulunan Utrecht Üniversitesi'nde öğrenciler ve bir grup aktivist, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, üniversitenin İsrail'e verdiği desteği eleştirmek amacıyla Utrecht Üniversitesi'ne ait bir binanın önünde toplandı.

EZAN'A MÜDAHALE

Entegrasyon konusunda ise dört parti Holokost hakkında zorunlu eğitim ve daha sıkı dil gereklilikleri isterken ayrıca, ülkede ezan sesinin yüksekliğini de düzenlemek istiyor.

BAŞBAKANI BELİRLEYEMEDİLER

Özgürlük Partisi liderliğindeki koalisyon anlaşmalarına ilişkin atılım, 9 Haziran Avrupa Parlamentosu seçimlerinden yalnızca üç hafta önce yapıldı.

Wilders'in Özgürlük Partisi'nin koalisyon ortakları ise geçici Başbakan Mart Rutte'nin merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, Yeni Sosyal Sözleşme merkez sağ partisi ve iklim politikalarına karşı protestodan doğan muhafazakar bir parti olan Çiftçi-Vatandaş Hareketi. Öte yandan ortaklar, başbakanın kim olacağı konusunda anlaşmaya varamadı.

"İSRAİL'İN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ"

Hollanda'da koalisyon anlaşmasının en güçlü yansıması İsrail basınında meydana geldi. The Times of Israel, Wilders'ı "İsrail'in güçlü bir destekçisi" olarak nitelendirirken Wilders'in gençliğinde bir yıl boyunca İsrail'in Moshav Tomer kentinde yaşadığını belirtti.

Wilders 2013'te Los Angeles'ta yaptığı konuşma da dahil pek çok konuşmasında Hollanda'ya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma çağrısında bulunmuştu. Wilders, 2013'te yaptığı konuşmada "Dünyanın tüm özgür ve gururlu uluslarının bayraklarını, İsrail'in tek gerçek başkenti ve Yahudi-Hıristiyan medeniyetimizin beşiği olan Kudüs'teki büyükelçiliklerin üzerinde dalgalandıralım" demişti.

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