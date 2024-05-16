Terör devleti İsrail biri kadın dört gazeteci daha katletti! Toplamda 147 basın emekçisi hayatını kaybetti





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.