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Almanya’da viral olan seçim kampanyası! Gençleri toplayıp döner yedirdiler: Avrupa’ya giden yol mideden geçer

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin dönerli seçim kampanyası viral oldu. 26 yaşındaki SDP’li Frederic Augustin, “Dönerleri yeniden 3 euro yapıyoruz” diyerek sokağa çıktı ve seçmene döner ısmarladı. SDP’nin döner hamlesi büyük ilgi görürken “Avrupa’ya giden yol midenizden geçer” yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 11:14 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 11:42
Almanya’da viral olan seçim kampanyası! Gençleri toplayıp döner yedirdiler: Avrupa’ya giden yol mideden geçer

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Avrupa seçimlerine yaklaşık bir ay kala Sosyal Demokratların seçim kampanyası ülkede gündem oldu.

Berlin'de listede ikinci sırada yer alan 26 yaşındaki Sosyal Demokrat Frederic Augustin, döner fiyatları gençlerin gündeminden düşmüyorken düzenlediği kampanya ile seçim sürecine resmen damga vurdu.

ALMANYA'DA DÖNERLİ SEÇİM KAMPANYASI

Avrupa seçimleri tarihinde ilk kez 16 yaşındaki gençlerin de oy kullanacağı bilinirken Augustin'in hamlesi oldukça dikkat çekti.

SDP seçim kampanyası etkinliğinde "Kebapları yine 3 euro yapıyoruz" sloganını kullandı.

3 AVROYA DÖNER SATTILAR

Sosyal Demokrat Parti, 10 Mayıs'ta saat 16.00'dan 18.00'a kadar Hauptstrasse'da kampanya için bir araya geldi ve yaklaşık 150 kişiye üç avroya döner yedirdi. Sosyal Demokrat Partililer, kalan parayı ise kendi cebinden ödedi.

Frederich Augustin, "İlk kampanyamız çok sıcak geçti. Her yaştan insan konuştu ve uzun süre kaldı. Avrupa politikasının yapması gereken de bu. Herkes için orada olmak ve hangi demokratik parti olursa olsun bölmek yerine birleştirmek" dedi.

"AVRUPA'YA GİDEN YOL MİDENİZDEN GEÇER"

Fredrich Augustin ve Kühnert'in seçim için döner kampanyası büyük ilgi görürken Alman gazetesi Presse Portal, "Çünkü Avrupa'ya giden yol midenizden geçer" ifadelerini kullandı.

Augustin'in SDP ve diğer partilerden de pek çok olumlu geri bildirim aldığı bildirildi.

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