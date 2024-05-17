Almanya’da viral olan seçim kampanyası! Gençleri toplayıp döner yedirdiler: Avrupa’ya giden yol mideden geçer

3 AVROYA DÖNER SATTILAR

Sosyal Demokrat Parti, 10 Mayıs'ta saat 16.00'dan 18.00'a kadar Hauptstrasse'da kampanya için bir araya geldi ve yaklaşık 150 kişiye üç avroya döner yedirdi. Sosyal Demokrat Partililer, kalan parayı ise kendi cebinden ödedi.

Frederich Augustin, "İlk kampanyamız çok sıcak geçti. Her yaştan insan konuştu ve uzun süre kaldı. Avrupa politikasının yapması gereken de bu. Herkes için orada olmak ve hangi demokratik parti olursa olsun bölmek yerine birleştirmek" dedi.

"AVRUPA'YA GİDEN YOL MİDENİZDEN GEÇER"

Fredrich Augustin ve Kühnert'in seçim için döner kampanyası büyük ilgi görürken Alman gazetesi Presse Portal, "Çünkü Avrupa'ya giden yol midenizden geçer" ifadelerini kullandı.

Augustin'in SDP ve diğer partilerden de pek çok olumlu geri bildirim aldığı bildirildi.