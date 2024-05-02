Hamas’tan ateşkes kararı: Soykırımcı İsrail’in dayatmasına ret! Antony Blinken’dan terör devletine esir takası desteği

Hamas'tan beklenen ateşkes açıklaması geldi. Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Hizbullah'a bağlı El Manar TV'ye konuştu ve "Mevcut müzakere belgesine ilişkin tutumumuz olumsuz" dedi.

ATEŞKES ANLAŞMASI YAPILACAK MI?

Hamas'ın basın ofisinden yapılan açıklamada ise "Olumsuz tutum müzakerelerin durduğu anlamına gelmiyor. Bir ileri-geri sorunu var." ifadelerine yer verildi.

HAMAS YENİ TEKLİF SUNACAK

Hamas'ın perşembe günü Katarlı, Mısırlı ve Amerikalı komisyoncular tarafından hazırlanan teklife karşı değiştirilmiş bir teklif sunmayı planladığı bildirildi.

Terör devleti İsrail ateşkesin sadece esir takası ile sınırlı kalmasını isterken bir yandan da Refah saldırısına hazırlanıyor. Öte yandan Hamas ise yalnızca Filistin'in 1967 sınırlarına dönmesi halinde ateşkes anlaşması yapılacağını belirtiyor.

ANTONY BLINKEN'DAN SOYKIRIMCIYA TAM DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes konusunda soykırımcı İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Çarşamba günü terör devleti İsrail'de Aşdod Limanı'nı ziyaret eden Blinken, burada düzenlediği basın toplantısında "İsrail, masadaki öneride çok önemli tavizler verdi ve bu anlaşmayı gerçekleştirme arzusunu ve istekliliğini gösterdi." dedi.

"ABD'NİN DEĞİL İSRAİL'İN BAKANI"

Soykırımcının en büyük destekçisi ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkesi Hamas'ın engellediğini iddia ederken Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise dün yaptığı açıklamada Blinken'ın söz konusu açıklamaları hakkında "ABD'nin değil, İsrail'in dışişleri bakanı" demişti.